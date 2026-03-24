El món iber protagonitza una exposició a Àustria amb 300 objectes arqueològics
Les peces formen part diversos jaciments arqueològics, entre els quals Ullastret, i ja s'han exposat a Suïssa
L'exposició Iberer. El món enigmàtic dels Ibers ha desembarcat al MAMUZ Museum de Mistelbach, Àustria, amb uns 300 objectes arqueològics que formen part de les col·leccions sobre cultura ibèrica de Barcelona, Olèrdola i Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). També s'hi inclouen peces en diàleg amb entitats com el Bisbat de Girona, la Fundació Museu Castell de Peralada o el Museu de les Teres de l'Ebre, entre altres. La mostra ja ha passat per Suïssa i romandrà a Àustria fins al 29 de novembre.
L'exposició es basa en la producció L'enigma iber. Arqueologia d'una civilització inaugurada al MAC Barcelona el 2021, que ja va itinerar a Suïssa el 2024 amb més de 32.000 visitants. Després del seu èxit a Basilea, per al públic austríac s’ha renovat la museografia amb una clara aposta pel públic familiar amb espais interactius on poden dibuixar figures votives, estampar motius ibèrics, jocs de taula, una zona per a disfressar-se de cap a peus.
A més, integra peces destacades com el tresor de plata de Tivissa, format per copes, bols i joies; vasos amb inscripcions en llengua ibèrica; figures votives de bronze; cranis enclavats; i escultures icòniques com el genet de la necròpolis de los Villares (Museo de Albacete) i les de l’Alcúdia d’Elx, al costat d’altres icòniques femenines. Ullastret també hi pren protagonisme, amb una reconstrucció virtual completa de la ciutat, que permet recórrer carrers i cases. La narració segueix un membre d’una família aristocràtica que recorda moments dramàtics de la seva vida a Ullastret. L’exposició presenta un fragment d’aquesta reconstrucció.
Liderada pel MAC, l’exposició és una coproducció internacional que compta amb la col·laboració de l’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, a Suïssa, i el suport de l'ambaixada d'Espanya a Àustria i la xarxa museística europea centrada en la creació i intercanvi d’exposicions d’arqueologia (European Exhibition Network EEN).
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova