Mor el mític cantant italià Gino Paoli, autor de «Sapore di sale», als 91 anys
El cantautor, que va participar en cinc edicions del Festival de Sanremo, va deixar un extens repertori musical, incloent-hi èxits com 'Il cielo in una stanza' i 'La gatta'
El cantant Gino Paoli, un dels més famosos de la música italiana per cançons com «Sapore di sale» o «Senza fine», ha mort aquest dimarts a l’edat de 91 anys, segons ha confirmat la família.
«Aquesta nit en Gino ens ha deixat amb serenor i envoltat de l’afecte dels seus éssers estimats», ha informat la família en un comunicat remès als mitjans.
El ministre d’Exteriors i vicepresident d’Itàlia, Antonio Tajani, ha recordat Paoli com una «figura fonamental» de la cultura popular italiana, «capaç de convertir la vida quotidiana en poesia i melodia».
«Les seves cançons, amb lletres senzilles i sinceres, han acompanyat generacions senceres. El meu més sentit condol a la seva família i a tots aquells que l’estimaven», ha escrit al seu compte d’X.
Gino Paoli, mort a la seva Gènova (nord) natal, era un dels grans autors de la cançó italiana clàssica, amb temes de fama internacional, capaç com pocs de parlar del desamor i la fragilitat.
El cantautor va debutar en la música el 1959 i, al llarg de les seves sis dècades de carrera, amb alts i baixos i problemes greus, va popularitzar moltes de les cançons que van posar música a la cultura italiana.
Cinc vegades concursant al Festival de Sanremo, se li deuen himnes com «Il cielo in una stanza» (1960), amb la veu d’una altra de les grans, Mina; «La gatta» (1960) o «Sapore di sale» (1963).
En l’àmbit polític, va ser diputat del Partit Comunista italià entre 1987 i 1992, després de presentar-se com a independent a les seves llistes.
Paoli ha mort només quatre mesos després de la mort de qui va ser la seva parella, Ornella Vanoni, una de les grans dames de la música italiana.
