Las Lo Las estrena «Travessa, camí a l’inconegut» dissabte a La Planeta
La companyia gironina planteja l'espectacle de dansa com una invitació a acceptar la incertesa com a impuls creatiu
DdG
L’Associació Artística Las Lo Las estrena aquest dissabte a la sala La Planeta de Girona el seu nou espectacle de dansa, Travessa, camí a l’inconegut. La companyia gironina, que treballa a partir de processos de creació multidisciplinaris vinculats al moviment i a la investigació corporal, convida aquí a acceptar la incertesa com a impuls creatiu i a descobrir que, de vegades, és precisament en l’inconegut on trobem la nostra veritable direcció.
«A l’escenari, el cos explora un camí obert, sense destí tancat, on cada pas es converteix en una decisió i cada moviment, en resposta al present», explica la companyia sobre el projecte, en què el paisatge sonor, el cos i l’espai estableixen un diàleg.
Travessa parteix d’una idea original de Montse Canals, que signa també la creació —compartida amb Maria Cruz— i la dansa. Maria Cruz és també intèrpret i responsable de la composició musical.
