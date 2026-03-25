Jordi Armengol és nomenat nou director del Centre Cultural La Mercè

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, va exercir com a coordinador de l’equipament cultural gironí entre 2011 i 2017 i va dirigir l’Escola Municipal d’Art de Girona

El nou director del Centre Cultural La Mercè, Jordi Armengol.

El nou director del Centre Cultural La Mercè, Jordi Armengol. / Cedida

Redacció

Redacció

Girona

El Centre Cultural La Mercè de Girona inicia una nova etapa amb el nomenament de Jordi Armengol Roura (Santa Coloma de Farners, 1971) com a director. Amb una trajectòria que combina la gestió cultural, la creació artística i la docència, Armengol assumeix el càrrec amb la voluntat de "consolidar el centre com un espai de formació, creació i projecció cultural amb vocació de ciutat i de país". Substitueix a Josep Ferrer, que s'ha jubilat.

 La nova direcció vol conduir La Mercè com un node cultural de referència a Girona i a la demarcació. A més, l'equipament vol donar suport al talent emergent i a la creació contemporània de la ciutat, i alhora a projectes consolidats. Pel que fa a la resta d'equipaments culturals del Barri Vell, proposarà una programació que integri les arts visuals, el pensament contemporani, la literatura, les arts escèniques i la cultura popular.

Potenciar el talent

També es vol aconseguir una formació artística d’alt nivell potenciant l’Escola Municipal d’Art amb monogràfics i activitats formatives impartides per creadors i professionals de prestigi, a més de continuar treballant per a la consolidació d’uns estudis artístics reglats a la ciutat afavorint que el jove talent creatiu no marxi de la demarcació.

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina, ha destacat que "amb aquest nomenament, el Centre Cultural La Mercè inicia una etapa amb l’ambició de consolidar-se com un espai clau per a la creació, el pensament i la dinamització cultural a Girona i a Catalunya".

Segons Armengol, la nova etapa vol que La Mercè vagi més enllà de ser un espai de formació i d’activitats culturals: "Volem que La Mercè, conjuntament amb els altres equipaments culturals propers, esdevingui un pol cultural".

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Armengol compta amb una formació multidisciplinària que inclou Arquitectura Tècnica, Belles Arts, Indústries Culturals i Arts Digitals, així com estudis en direcció de centres educatius. La seva vinculació amb La Mercè és estreta: entre 2011 i 2017 va exercir com a coordinador, i programador d’exposicions del centre i va dirigir l’Escola Municipal d’Art de Girona. També ha desenvolupat una intensa activitat docent en diversos àmbits, com el Batxillerat Artístic de l’Institut Santiago Sobrequés de Girona, la Universitat de Girona, la UOC o l’ERAM.

  1. Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
  2. El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
  3. Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
  4. «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
  5. «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
  6. Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
  7. La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials
  8. El Gordo' de La Primitiva reparteix 4,5 milions d'euros a Maçanet de la Selva

Identifiquen espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars

Identifiquen espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars

El paravent oriental de Dalí torna a Figueres en una exposició temporal a la casa natal de l'artista

El paravent oriental de Dalí torna a Figueres en una exposició temporal a la casa natal de l'artista

Jordi Armengol és nomenat nou director del Centre Cultural La Mercè

Jordi Armengol és nomenat nou director del Centre Cultural La Mercè

Girona ofereix 21 cursos i tallers formatius per millorar les competències professionals i l’ocupabilitat

Girona ofereix 21 cursos i tallers formatius per millorar les competències professionals i l’ocupabilitat

La Policia Local de Salt intensifica controls i imposa 84 sancions en diversos àmbits en tres mesos

La Policia Local de Salt intensifica controls i imposa 84 sancions en diversos àmbits en tres mesos

Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret

Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret

Condemnat a 4 anys i 2 mesos de presó per agredir sexualment una dona en un descampat de Blanes

Condemnat a 4 anys i 2 mesos de presó per agredir sexualment una dona en un descampat de Blanes

La indústria alimentària adverteix sobre la IA: "Voler implementar-la a tot arreu és el primer error"

La indústria alimentària adverteix sobre la IA: "Voler implementar-la a tot arreu és el primer error"
