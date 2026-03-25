Jordi Armengol és nomenat nou director del Centre Cultural La Mercè
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, va exercir com a coordinador de l’equipament cultural gironí entre 2011 i 2017 i va dirigir l’Escola Municipal d’Art de Girona
El Centre Cultural La Mercè de Girona inicia una nova etapa amb el nomenament de Jordi Armengol Roura (Santa Coloma de Farners, 1971) com a director. Amb una trajectòria que combina la gestió cultural, la creació artística i la docència, Armengol assumeix el càrrec amb la voluntat de "consolidar el centre com un espai de formació, creació i projecció cultural amb vocació de ciutat i de país". Substitueix a Josep Ferrer, que s'ha jubilat.
La nova direcció vol conduir La Mercè com un node cultural de referència a Girona i a la demarcació. A més, l'equipament vol donar suport al talent emergent i a la creació contemporània de la ciutat, i alhora a projectes consolidats. Pel que fa a la resta d'equipaments culturals del Barri Vell, proposarà una programació que integri les arts visuals, el pensament contemporani, la literatura, les arts escèniques i la cultura popular.
Potenciar el talent
També es vol aconseguir una formació artística d’alt nivell potenciant l’Escola Municipal d’Art amb monogràfics i activitats formatives impartides per creadors i professionals de prestigi, a més de continuar treballant per a la consolidació d’uns estudis artístics reglats a la ciutat afavorint que el jove talent creatiu no marxi de la demarcació.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats Bartrina, ha destacat que "amb aquest nomenament, el Centre Cultural La Mercè inicia una etapa amb l’ambició de consolidar-se com un espai clau per a la creació, el pensament i la dinamització cultural a Girona i a Catalunya".
Segons Armengol, la nova etapa vol que La Mercè vagi més enllà de ser un espai de formació i d’activitats culturals: "Volem que La Mercè, conjuntament amb els altres equipaments culturals propers, esdevingui un pol cultural".
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Armengol compta amb una formació multidisciplinària que inclou Arquitectura Tècnica, Belles Arts, Indústries Culturals i Arts Digitals, així com estudis en direcció de centres educatius. La seva vinculació amb La Mercè és estreta: entre 2011 i 2017 va exercir com a coordinador, i programador d’exposicions del centre i va dirigir l’Escola Municipal d’Art de Girona. També ha desenvolupat una intensa activitat docent en diversos àmbits, com el Batxillerat Artístic de l’Institut Santiago Sobrequés de Girona, la Universitat de Girona, la UOC o l’ERAM.
