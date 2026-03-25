Jordi Grau repetirà com a president de la junta del Col·legi de Periodistes a Girona

Només s'havia presentat una candidatura a la demarcació, i ha tingut l'aval del 43% dels col·legiats

Una fotografia d'arxiu del periodista Jordi Grau, reelegit degà de la junta de Girona del Col·legi de Periodistes. / ANIOL RESCLOSA

Redacció

Girona

Jordi Grau i Ramió repetirà com a president de la junta del Col·legi de Periodistes a Girona. Ho farà amb la candidatura Som periodisme Girona, que compta amb Susanna Quintana com a vicepresidenta i Rosa Gil com a secretària, ambdues mantenint els càrrecs que ja assumien fins ara. Jordi Ribot, que fins ara era vocal, passarà a ser el tresorer. Les noves incorporacions són Isabel Pascual i Xavier Pi, que entren com a vocals i prenen el relleu d'Eli Don i Òscar Pinilla. Aquesta és l'única candidatura presentada, i ha rebut un aval del 43,3% (184) dels col·legiats de la demarcació gironina.

La nova junta del Col·legi de Periodistes a Girona. / Col·legi de Periodistes

Les principals línies de treball de la Junta per a aquest nou mandat són les que ja han estat el centre de la seva acció fins ara: la defensa de l'ofici de periodista i dels professionals que l'exerceixen; crear vincles de relació i col·laboració amb altres col·legis professionals, entitats i associacions; ampliar la presència del Col·legi al conjunt de la demarcació i valorar l'ofici i la professionalitat dels col·legiats com a garantia d'una informació veraç, rigorosa i plural. "I ho volem fer, com sempre, comptant amb tothom", ha remarcat l'equip.

La Junta del Govern del Col·legi de Periodistes serà presidida per la candidatura de Joan Maria Morros Cuadras, que també repeteix com a degà. Pel que fa a la resta de Demarcacions del Col·legi, les presidiran les candidatures de Magda Gregori (Barcelona), Arnau Martínez (Tarragona), Marc Canturri (Catalunya Central), Francesc de Dios (Lleida) i Anna Ferràs (Terres de l'Ebre).

