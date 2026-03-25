Josep Carreras, Ignasi Terraza i Raquel García, premiats als Enderrock de Clàssica i Jazz
La primera de les dues gales dedicades a la música catalana atorga tretze premis als millors treballs per votació popular i la crítica
A.S.M.
L'Auditori de Girona s'ha mudat de gala aquest vespre per rebre per primer cop els Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz, després de dues edicions celebrades al Centre Cultural La Mercè. El tenor Josep Carreras, el pianista Ignasi Terraza, la compositora Raquel García Tomás i el productor Lluís Cabot són alguns dels tretze premiats que s'han escollit tant per votació popular com per la crítica. A més, entre els reconeixements que s'atorga cada any a la indústria musical hi ha el Festival Cap Roig, que ja acumula 25 edicions. Aquesta és la primera de les dues nits consecutives que aquest any Enderrock dedica a la música catalana, i que dijous seguirà amb els 22 guardons que es lliuraran als gèneres de música popular.
Durant aquesta primera gala, que ha comptat amb actuacions d'Anna Urpina, Ignasi Terraza o Fredrik amb la Cobla CIutat de Girona, s’han entregat tretze guardons, dels quals quatre concedits des de la crítica, quatre de votació popular i cinc premis especials. El Premi 440 d’Honor s’ha atorgat al prestigiós tenor Josep Carreras, una de les veus catalanes més destacades de la lírica internacional, reconegut tant per la seva excel·lència artística com per la dimensió humana i el compromís social. El Premi 440 a la Trajectòria ha estat per al pianista Ignasi Terraza, referent indiscutible del jazz swing i un dels músics més prolífics del panorama jazzístic català, amb més de tres dècades de carrera i una extensa discografia com a líder i sideman. I també s’ha concedit el Premi 440 a la Millor Compositora a Raquel García Tomás, creadora amb una sòlida trajectòria que ha destacat especialment en el camp de l’òpera contemporània, consolidant un llenguatge propi i innovador en un àmbit històricament dominat per homes. També s’ha fet entrega del XXII Premi Joan Trayter com a millor productor a Lluís Cabot, i el nou Premi Enderrock de Llengua i Música, que ha rebut el comunicador i melòman Òscar Dalmau.
Els preferits del públic
Els III Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz han concedit quatre guardons escollits per votació popular. El premi de millor disc de clàssica ha recaigut en La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya per Mare Mundi: Tribut al mar (Música Global), mentre que la pianista Laura Farré Rozada ha estat distingida amb el premi a l’artista revelació de clàssica per Araspel (autoeditat), que ha recollit el seu pare Ramon Farré. En la categoria de jazz, el millor disc ha estat per Aletheia (Raspall Records) d'Elisabet Raspall, i el premi a la millor artista revelació de jazz ha estat per a Èlia Blasco pel seu treball L'aigua (Segell Microscopi).
Pel que fa als guardons atorgats per la crítica, s'ha distingit Feliu Gasull amb el Premi 440 al millor disc de clàssica per El país dels crancs (Segell Microscopi), mentre el Premi 440 al millor disc revelació de clàssica ha estat per a Carles Pachón –que ha enviat un vídeo des d’Alemanya– & Berta Brull amb Enyorança (Cezanne). Paral·lelament, Irene Reig ha estat guardonada amb el Premi 440 al millor disc de jazz per Ànima (The Changes), i el Premi 440 al millor disc revelació de jazz ha estat per a Eddie Mejía per Paréntesis del miedo (Fresh Sound New Talent).
Durant l’acte s’han lliurat també onze reconeixements a la indústria musical catalana que cada any atorga el Grup Enderrock. Enguany s’han distingit els certàmens LEM Festival (30 edicions), Festival Internacional de Música de Cambrils (50 edicions), la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu (50 edicions), Cap Roig Festival (25 edicions), Cabró Rock (5 edicions), els equipaments L’Atlàntida (15 anys) i la sala Razzmatazz (25 anys), el programa pedagògic Petit Liceu (25 anys), l’Escola Superior de Música de Catalunya (25 anys), la tasca del Col·lectiu Ovidi Montllor (20 anys) i el segell Halley Records (10 anys).
