El paravent oriental de Dalí torna a Figueres en una exposició temporal a la casa natal de l'artista
La peça està considerada una obra "excepcional" que el pintor va elaborar als anys 20
Figueres recupera el paravent oriental que Salvador Dalí va pintar als anys 20 en una exposició a la casa natal de l'artista. Dalí va pintar la peça quan només tenia 19 anys i ho va fer, amb tota probabilitat, a Figueres. De fet, la mampara original era del seu pare. L'Estat va adquirir-lo l'any 2024, després de passar per diverses col·leccions privades. S'havia exhibit en poquíssimes ocasions i abans de viatjar a Figueres s'ha sotmès a un extens procés de restauració durant quatre mesos. Al gener el Museu Reina Sofia de Madrid i la casa natal van tancar un acord per mostrar-lo a la ciutat. L'obra es podrà veure fins al setembre en el marc de l'exposició 'Un somni oriental. Exotisme i modernitat en el jove Dalí'.
