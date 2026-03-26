Alosa, Ginestà i Oques Grasses són els grans triomfadors a la gala dels Premis Enderrock
L’Auditori de Girona s’omple amb més de 1.200 convidats per repartir més d’una vintena de guardons en la gran nit de la música popular catalana. La Ludwig Band, Lax’n Busto, Guillem Roma i Joan Dausà hi van posar els seus directes
Alosa, amb tres guardons, i Ginestà i Oques Grasses, amb dos, van ser els grans triomfadors anit a l’Auditori de Girona en la gala dels premis Enderrock, dedicada a la música popular, l’endemà que s’hagués celebrat la de la clàssica i jazz. Els osonencs, que l’octubre que ve faran història omplint l’estadi Olímpic de Barcelona quatre nits per acomiadar-se dels seus fans, segueixen al podi després que en l’edició de 2025 ja s’enduguessin dos premis més. En total es van repartir 22 guardons al llarg d’una cerimònia que va acabar tocada la mitjanit i que també va incloure amb un destacat cartell d’actuacions en directe, amb estrenes en primícia com les de Dani6ix & Izzkid, Dan Peralbo i El Comboi, Joan Dausà, Fades, Maria Jaume i Lax’n’Busto, que va celebrar els 40 anys de trajectòria amb la formació original i va rebre el premi Estrella 2026. També van pujar a l’escenari La Ludwig Band, Mama Dousha, Ouineta, Guillem Roma, Ven’nus i Xicu, tots ells mostrant les novetats dels seus recents treballs discogràfics.
El duet barceloní Alosa va pujar a recollir tres guardons: millor disc de folk tant per al públic com per a la crítica per El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán), i millor artista revelació de l’any. Oques Grasses va ser reconegut com a millor artista i millor directe per votació popular, i Ginestà va endur-se dos guardons del públic al millor disc de pop-rock per Només viure (Halley Records) i millor cançó per Tot el que ens queda.
Alba Riera i Andreu Juanola van ser els encarregats de conduir una gala que va omplir de dalt a baix les més de 1.200 localitats de l’Auditori. Hi va haver lloc per moments emotius, com l’entrega de l’Enderrock d’Honor a Artur Blasco per la seva tasca imprescindible en la recuperació de l’acordió diatònic al Pirineu i la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya. La gala va reconèixer tot el panorama musical català, com ho demostra que tinguessin guardons des de The Tyets i La Fúmiga, fins a Manolo García i, fins i tot, Rosalía, amb un premi especial.
Protagonistes gironins
La nit que Girona es va tornar a convertir en el centre neuràlgic de la música catalana també havia de tenir protagonistes de casa. Una d’elles va ser la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria, en reconeixement a trenta anys d’una carrera artística brillant. Sopa de Cabra va rebre l’Enderrock d’Or, que guardona una banda icona del rock català. El premi el van entregar els germans Roca, que van fer referència als temes més populars del grup gironí durant el seu discurs. Fins i tot, Joan Roca va explicar que ell i Gerard Quintana van ser companys d’aula a l’escola Joan Bruguera. Cala Vento, per la seva banda, es va endur amb Brindis el premi del públic al millor disc de rock. També van ser guardonats els arbuciencs Remei de Ca la Fresca: L’ham de la pregunta (Bankrobber) va ser considerat el millor disc de l’any per a la crítica.
Alosa, Oques Grasses i Ginestà van triomfar en els premis del públic, unes votacions que, tot i això, van reconèixer d’altres artistes: el disc Cafè pels més cafeteros (Luup Records) de The Tyets com a millor disc de músiques urbanes; la col·laboració de Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global), com a millor disc de música d’autor. Brindis (Montgrí) de Cala Vento, millor disc de rock; Manolo García pel seu Drapaires poligoneros (Sony Music) com a millor disc en llengua no catalana, i el millor videoclip per a La Fúmiga per al rodatge de La penúltima, dirigit per Júlia Castaño.
Els premis de la crítica, que s’havien fet públics a principi d’any elegits per una quarantena de periodistes musicals, van considerat que el millor artista de l’any Sidonie pel seu àlbum Catalan Graffiti (Sonido Muchacho). El jurat també va concedir un Premi Especial a Rosalia per Lux (Sony Music). A més, la crítica va guardonar Júlia Colom amb el millor disc de cançó-pop per Paradís (La Castanya); el millor disc de folk va ser per a Alosa per El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán), i el millor disc revelació va recaure en Gavina.mp3 per Sempre i per instint (autoeditat). El millor disc de músiques urbanes va premiar 31 FAM i el seu àlbum R31 (autoeditat), mentre que el millor disc de solista de pop-rock va ser per a Paco Deluxe (Halley Records) de Triquell i el millor disc de grup de pop-rock se’l va apuntar Sexenni amb Joc de nens (Delirics). Finalment, el millor disc en llengua no catalana concedit per la crítica premiava Kaelis (Propaganda pel Fet!) de Lia Kali.
