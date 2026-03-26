Eudald Espluga publica l'assaig 'Imaginar la fi', que converteix l'apocalipsi en un terreny des d'on abordar la realitat
L'autor fuig de la idea d'un col·lapse inevitable per avançar cap a unes solucions polítiques possibles
Eudald Espluga (Girona, 1990) ha publicat ‘Imaginar la fi’ (Raig Verd), un assaig que converteix l’apocalipsi en un terreny des d’on abordar la realitat. L'obra dialoga amb el pensament contemporani, la ciència-ficció, els imaginaris climàtics i la cultura pop per fugir de la idea d’un col·lapse inevitable. En comptes d’això - i sense deixar de banda el fet que la societat es troba en una fase de transformació irreversible – busca unes narratives més emancipadores i centrades en l’acció col·lectiva. “Només si ens reapropiem dels llenguatges al voltant de la fi del món, els extirpem de les mans de l'extrema dreta i canviem els marcs d'acció, podrem avançar cap a unes solucions polítiques possibles que ja tenim a les nostres mans”, sosté.
