De Jordi Savall a Mónica Naranjo: el nou Porta Ferrada és tan eclèctic com el vell
El festival de Sant Feliu de Guíxols preveu una cinquantena de concerts del 10 de juliol al 20 d'agost, amb noms com The Corrs, Rigoberta Bandini o David Bisbal
La primera edició organitzada per la promotora del Cruïlla recupera l'Espai Port i estrena un nou "village" als jardins del monestir
De Jordi Savall a Mónica Naranjo, passant per The Corrs, Rigoberta Bandini o Angus & Julia Stone: per ara el nou festival de la Porta Ferrada és tan eclèctic com el vell. En la primera edició amb els responsables del festival Cruïlla al timó, el certamen de Sant Feliu de Guíxols manté l’amplitud de mires marca de la casa, amb una cinquantena de noms com David Bisbal, Snarky Puppy, Los Delinqüentes, Tarta Relena i Maria Arnal, i recupera i amplia escenaris. És el cas de l’Espai Port, que l’any passat no es va fer servir pel risc d’esllavissades als penya-segats que cauen sobre el moll, i d’un nou village als jardins del monestir, amb accés gratuït.
La voluntat de sumar espais, assegura el director de la nova promotora, Barcelona Events Musicals, Jordi Herreruela, ve motivada per l’objectiu de fer de la Porta Ferrada «un festival molt popular»: «Ha de tenir espai per a concerts selectes per a públic minoritari, però també mainstream dirigits a públic generalista i espais gratuïts per arribar a tothom».
En aquest sentit, Herreruela apunta que és bon coneixedor del «llegat del festival», el degà dels certàmens d’estiu del país, i que no ve a «transformar-lo, sinó a potenciar-lo»: «Volem honrar aquest llegat i continuar la seva evolució, aportant-hi la nostra personalitat i intentant entendre el territori. No estem de passada, ens agradaria quedar-nos-hi».
Així, del 10 de juliol al 20 d’agost, la Porta Ferrada —ara oficialment Porta Ferrada Occident— preveu, de moment, 35 concerts, a l'espera d'arribar als 50 en les properes setmanes. Estaran repartits entre el port, el Guíxols Arena, el monestir, el Teatre Auditori Narcís Masferrer, la sala Las Vegas i el nou village, amb mirada àmplia pel que fa als estils musicals i els tipus de públic als quals vol arribar. Tot plegat, segons el director artístic de la cita, Albert Mallol, per «mirar al present i al futur» de la música d'aquí i de fora sense «renunciar a l’ADN del festival».
El regidor de la Porta Ferrada, Josep Saballs, al seu torn, subratlla que «el canvi de cicle», després d’onze anys amb The Project al capdavant de la gestió, ve de la mà d'una empresa «de capital 100% català, dirigida per un català, sense multinacionals ni fons d’inversió al darrere» i això, al seu parer, ja és indicatiu de la «sensibilitat» cap a la ciutat que hi haurà durant les properes tres edicions. En aquest sentit, indica que ja s’estan mantenint contactes amb entitats locals com l’Atzavara o Mascanada6 perquè també participin en el desenvolupament del festival.
Al moll al juliol, a Vilartagues a l’agost
Si altres anys la cita guixolenca simultaniejava els dos escenaris principals, la 64a edició concentrarà la programació del juliol a l’Espai Port, habilitat per a 2.000 espectadors, i dedicarà l’agost als concerts de gran format al Guíxols Arena.
L’encarregat d’obrir el certamen el dia 10 de juliol serà Jordi Savall amb Hespèrion XXI, amb un concert dedicat a Marco Polo i la Ruta de la Seda i, l’endemà, la Compañía Antonio Gades presentarà Fuego, un ballet inspirat en El amor brujo de Falla. Fins al 26 de juliol, el recinte portuari acollirà l’únic concert a l’Estat dels australians Angus & Julia Stone, Snarky Puppy, Benjamin Clementine, el cantaor Israel Fernández, el doble concert de Maria Arnal i La Tania i una de les parades de la gira del quarantè aniversari de Sopa de Cabra.
Després d’un parèntesi per la festa major ganxona, el Guíxols Arena li prendrà el relleu amb concerts amb capacitat de fins a 6.500 assistents, entre pista i grada. Dels sis que s’hi faran, Mallol destaca que quatre porten grans produccions «aptes per a un Palau Sant Jordi o un WiZink Center» i que molts van acompanyats d’altres artistes, amb dobles i triples recitals en algun cas.
El 6 d’agost, Los Delinqüentes, precedits per Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, donaran el tret de sortida a les actuacions a Vilartagues. Per l’antic camp de futbol també hi passaran The Corrs, Siloé, David Bisbal i Rigoberta Bandini, amb l’actuació prèvia de Maria Jaume.
La darrera cita anunciada fins al moment és el 15 d’agost amb Mónica Naranjo, secundada per Soleá Morente, però la previsió del festival és incorporar més artistes —«noms grans», segons Herreruela— per tancar l’edició el 20 d’agost.
A més, El Petit de Cal Eril i Clara Peya actuaran a Las Vegas i Marc Parrot amb el Quartet Brossa, Sandra Monfort i Tarta Relena ho faran al teatre.
Nou «village»
La programació de clàssica es mantindrà al monestir —hi faran parada Fabio Biondi & Paola Poncet, l’Orquestra Europa Galante i Tina Gorina— i, com a novetat, el festival estrenarà el Village Estrella Damm. Situat als jardins del monestir, serà un espai obert al públic, d’accés gratuït i aforament limitat, que obrirà cada tarda i vespre durant els caps de setmana de juliol i cada dia d’agost fins al final del festival. Tindrà una programació pròpia amb una quinzena de concerts encara pendents d’anunciar.
Un cop es completi el cartell, es posaran a la venda unes 60.000 entrades. Les entrades per a les dates ja anunciades ja estan disponibles al web del festival i del 2 al 5 d’abril es poden comprar a l’Oficina de Turisme de Sant Feliu amb descompte.
