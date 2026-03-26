Kiko Veneno, primera confirmació de l'(a)phònica
El concert tindrà lloc el 25 de juny al Club Natació Banyoles
El Festival de la Veu celebrarà la 22a edició del 25 al 28 de juny
Kiko Veneno és el primer artista confirmat del festival (a)phònica. El Festival de la Veu de Banyoles celebrarà la 22a edició del 25 al 28 de juny, i de moment ja ha avançat que l’artista nascut a Figueres hi oferirà un concert en primícia a les comarques gironines en el marc de la seva nova gira. Serà el 25 de juny al Club Natació Banyoles, amb el públic assegut.
Després de cinc dècades teixint i desteixint cançons, tot creant un extens i avalat mostrari, Kiko Veneno enguany arriba a l’(a)phònica en el marc d’una gira en què presentarà les noves cançons que formaran part del disc que publicarà aquest 2026. Acompanyat de set músics, oferirà el primer concert a les comarques gironines amb aquest repertori, així com un repàs dels grans clàssics que ja formen part de la memòria col·lectiva.
Les entrades (28 euros anticipada / 31 euros a taquilla) es posen a la venda aquest divendres a les 10 del matí al web del festival.
