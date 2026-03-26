Gira 'Lux'
¿Què li ha passat a Rosalía en el seu concert de Milà? Això és el que se sap sobre la seva intoxicació alimentària
L'artista catalana va intentar aguantar sobre l'escenari malgrat la descomposició
Laura Estirado
El que havia de ser una altra gran nit de Rosalía a Milà va acabar convertit en una escena de preocupació, disculpes i desconcert. La cantant catalana es va veure obligada a suspendre el seu concert a l'Unipol Forum després de confessar al públic que patia una "intoxicació alimentària molt greu" i que, així i tot, havia intentat continuar amb l'actuació.
La mateixa artista va posar veu al moment més delicat de la nit. "Vaig tenir alguna cosa com una intoxicació alimentària molt greu. He intentat continuar amb el 'show' fins al final, però estic realment malament", va dir davant dels assistents, ja visiblement afectada i amb la cara descomposta. Rosalía va explicar a més que havia estat vomitant al camerino i que, tot i que volia oferir "el millor espectacle possible", en realitat es trobava "a terra".
L'escena va tenir alguna cosa més que una cancel·lació puntual: va mostrar una Rosalía vulnerable, molt lluny de la imatge de control absolut que sol projectar sobre l'escenari. De fet, el moment més comentat no va ser només la suspensió del recital, sinó també la manera com es va voler acomiadar del públic. "Ho sento molt, us estimo molt. Espero tornar en millors condicions", va dir abans de retirar-se.
La parada de Milà era una de les dates més assenyalades del seu 'Lux Tour', per la qual cosa el focus s'ha desplaçat ara als pròxims concerts i a la seva evolució en les pròximes hores.
La de Milà era la cinquena parada d'una gira que va començar el passat 16 de març a Lió, que va tenir una doble actuació a París i una altra a Zuric. El següent concert planificat és el pròxim 30 de març al Movistar Arena de Madrid, tot i que tot dependrà de la seva evolució.
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»