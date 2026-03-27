Banyoles inaugura el Centre d'Art amb l'exposició d'obres de Tàpies, Miró i Picasso

El museu mostra 76 obres de la col·lecció Gimferrer en un nou equipament de la plaça Major

El col·leccionista Jordi Gimferrer, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, visiten el Centre d'Art de Banyoles

El col·leccionista Jordi Gimferrer, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, visiten el Centre d'Art de Banyoles / Aleix Freixas (ACN)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Banyoles

Banyoles ha inaugurat aquest divendres el Centre d'Art, ubicat a la plaça Major, amb l'exposició de 76 obres d'art, entre elles peces de Joan Miró, Antoni Tàpies, Pablo Picasso o Eduardo Chillida. També hi ha peces de Rembrandt, Goya i una mostra significativa d'art africà i oriental. Les peces provenen de la col·lecció Gimferrer, un conjunt d'obres d'art que el col·leccionista ha donat a l'ajuntament a canvi que s'exposin. El centre s'ubica a la plaça Major, entre els edificis del Moliner i Can Teixidor. A partir de la inauguració d'aquest nou equipament, el consistori obre una setmana de portes obertes per mostrar al públic les obres d'art i el nou museu.

Banyoles inaugura el Centre d'Art amb l'exposició d'obres de Tàpies, Miró i Picasso

Banyoles inaugura el Centre d'Art amb l'exposició d'obres de Tàpies, Miró i Picasso
