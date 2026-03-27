Sopa de Cabra celebra els 40 anys amb un recopilatori en directe i amb col·laboracions

Joan Dausà, The Tyets o David Carabén són alguns dels artistes que participen a «Grans èxits i estimats fracassos»

A la tardor se'n publicarà un segon volum amb vint cançons més

Un moment del concert de Sopa de Cabra al festival de Cap Roig, l'any passat. / José Irún (festival de Cap Roig)

Alba Carmona

Girona

Sopa de Cabra celebra els seus quaranta anys de trajectòria amb un recopilatori en què repassa el seu repertori al costat de bona part de l'escena catalana, de Joan Dausà a The Tyets, passant per David Carabén i Ginestà. Grans èxits i estimats fracassos, que es publica aquest divendres, és un doble àlbum de vint cançons en directe que recull els seus principals èxits i alguns temes que no s’han popularitzat tan àmpliament i als quals la banda vol donar una segona oportunitat. A la tardor se'n publicarà un segon volum amb vint cançons més.

«Aquest any és un any especial i mereix coses especials», assegura el cantant Gerard Quintana, sobre un disc que vol commemorar quatre dècades de carrera apostant pel directe. «Som de les bandes catalanes que més discos en directe ha publicat, ja des del tercer disc, Ben endins, fins ara, i ens sembla coherent celebrar-ho amb un recopilatori així que en total tindrà quaranta cançons», explica el músic, convençut que veient l'evolució, actualment estan «en un dels millors moments de la banda en directe».

La portada del primer volum. / DdG

El disc inclou dotze clàssicsL’Empordà, Camins, El Boig de La Ciutat, Cercles, Mai Trobaràs, Seguirem Somiant, Els Teus Somnis, Si Et Quedes amb Mi, Si Et Va Bé, Podré Tornar Enrere, El Far del Sud i Sota una Estrella— i vuit «fracassos». Es tracta de Mala Sang, Fronteres, Fràgil, Passaran uns Anys, Eix de Rotació, Dolços Plans, No Vull Canviar de Pell i Bloquejats.

The Tyets, Joan Dausà, David Carabén, Alfred García, Judit Nedderman, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Alfred García, Guillem Solé (Buhos), Ginestà, Beth, Ramon Mirabet, Suu, Xarim Aresté, David Rossell, Intana i el Quartet Brossa acompanyen els gironins en aquest nou projecte discogràfic, enregistrat íntegrament en directe. La majoria dels temes es van gravar al concert de la banda de Gerard Quintana al Palau Sant Jordi el novembre del 2022, però també s’inclouen temes provinents d'altres concerts, com els que van oferir a Girona el desembre de 2017; a Empúries el febrer de 2020, i a Cap Roig, l’agost del 2025.

