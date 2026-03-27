La Terremoto de Alcorcón i Fades, caps de cartell del Pride Costa Brava
La cinquena edició se celeberarà del 26 al 28 de juny a Lloret, amb concerts, espectacles, la gala Miss Travesti Costa Brava i una desfilada reivindicativa
A.C.
Lloret de Mar celebrarà la cinquena edició del Pride Costa Brava amb La Terremoto de Alcorcón i Fades com a caps de cartell. El Pride Costa Brava 2026 Abanicos Weekend se celebrarà del 26 al 28 de juny a la plaça Germinal Ros del Teatre de Lloret, amb un cartell que completen Pupi Poisson, Pitita Queen, Svsto, Rocío Sáiz i la banda festiva Band the Marxa, que oferiran una programació amb concerts, espectacles i propostes escèniques per a tots els públics.
També hi ha prevista la celebració de la gala Miss Travesti Costa Brava, amb set candidates, i una desfilada reivindicativa pels carrers de la ciutat.
Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia
El 17 de maig Lloret de Mar es tornarà a sumar al Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. L’acte Lloret Contra l’LGTBI-fòbia estarà conduït per Clover Bish, l’única dona concursant de Drag Race i començarà amb un espectacle de circ. A partir de la perxa xinesa, estarà basat en el relat de diferents agressions LGTBI-fòbiques reals que van passar a Lloret al llarg de l’any passat.
També hi haurà un col·loqui amb la participació de la senadora trans Carla Antonelli i amb el periodista Daniel Borrego. L’acte acabarà amb l’actuació de Narcissa Dolish, concursant de Miss Travesti Costa Brava 2025, amb una interpretació basada en l’assassinat d’una persona LGTBI.
La cita també servirà per fer l’entrega del premi Tortuga d’Or, que l’associació PLURALS atorga per reconèixer la tasca d’una persona o col·lectiu en defensa dels drets LGTBIQ+.
