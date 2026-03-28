Jaume Benavente guanya el novè premi Empordà de Novel·la per «Andròmeda»

El guardó, dotat amb 7.000 euros, inclou la publicació del títol reconegut

El jurat en destaca l'originalitat i la capacitat d'oferir un mosaic de personatges tractats des de diferents focus narratius

Jaume Benavente, en una imatge d'arxiu. / Maria Tortajada

Alba Carmona

Girona

L'escriptor Jaume Benavente i Cassanyes (Barcelona, 1958) s'ha endut la novena edició del premi Empordà de Novel·la per Andròmeda. El jurat, que l'ha escollit per unanimitat, n'ha destacat l’originalitat i la capacitat d’oferir un mosaic de personatges tractats des de diferents focus narratius. El premi, dotat amb 7.000 euros, inclou també la publicació a càrrec de Brau Edicions.

Benavente pren el relleu de Rafel Casas, guanyador l'any passat per El moment. L'escriptor barceloní és autor d'una vintena de llibres entre novel·les, poesia, narrativa breu i de viatges i literatura juvenil i, entre altres guardons, ha rebut el premi Roc Boronat, el Pin i Soler, el Recull-Joaquim Ruyra, el Ramon Muntaner i el Rosa Leveroni de Cadaqués.

El Premi Empordà de Novel·la va néixer el 2017 impulsat per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i des del 2021 l’organitza el Consell Comarcal amb el suport dels 36 consistoris del Baix Empordà.

