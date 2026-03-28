La Ludwig Band fa vibrar la Mirona de Salt amb la presentació del seu 'Pel barri es comenta'
El concert de la Ludwig Band en la inauguració del festival Strenes va incloure temes nous i icònics com '30 monedes' i 'S'ha mort l'home més vell d'Espolla', en un espectacle que va culminar amb 'D'un concert de la Mushka'
Fa dos mesos que les entrades per veure la Ludwig Band al festival Strenes de Girona es van acabar. Les ganes de veure la banda formada eren evidents i el grup no ha decebut. Prop de dues hores de concert en les que la banda ha repassat totes les cançons del nou àlbum 'Pel barri es comenta' -excepte una-, però no s'ha oblidat de grans èxits de discos anteriors. De fet, el cantant del grup, Quim Carandell, ha reconegut que era la primera vegada que apostaven per tocar gairebé totes les cançons d'un disc nou. "Espanta perquè són les que menys vegades has tocat, però també per veure com les rebrà el públic", explica.
'El teu amor' i 'Si fa o no fa, Repunzel' han obert el concert, per donar pas a dos temes antics 'Judes' i 'Contraban'. Amb el públic entregat i amb moltes ganes de ballar la Ludwig ha seguit 'On t'has ficat aquesta nit', 'Tal dia farà un any', 'Creure' i 'Dos fills i un destí'.
Quatre temes nous que, han enllaçat amb 'Avui quedem a les quatre i 'El meu amor', just abans d'un dels moments de la nit on s'han escoltat tres dels temes més icònics de la banda, '30 monedes', 'S'ha mort l'home més vell d'Espolla' i la cançó amb la que la Ludwig band tancava els concerts fins ara, 'Manela, no vull currar per vostè', moment àlgid de la nit a la Mirona de Salt.
El concert s'ha tancat amb cinc nous temes, 'Que bonic!', 'Millor amb ell', 'Enganyar-te', 'Xavier el tècnic de so' quan Carandell ha baixat amb el públic a cantar i 'D'un concert de la Mushka', que ha posat punt final al concert. Carandell celebrava haver tornat a l'Strenes i, sobretot, a la sala La Mirona de Salt. "És perfecte pels músics ho té tot", ha remarcat.
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística