Sílvia Pérez Cruz, La Ludwig Band i Quim Masferrer posen en marxa un Strenes que ha venut més entrades que mai
La catorzena edició arrenca amb 29.000 tiquets venuts, la millor arrencada de la seva història
El 90% de l'aforament del festival, que s'allargarà fins al maig, ja està ple
Sílvia Pérez Cruz, La Ludwig Band i Quim Masferrer en la primera incursió del festival en el món de l'humor van donar aquest divendres el tret de sortida a l'Strenes, que arrenca amb més de 29.000 entrades venudes, la millor venda anticipada de la seva història. Hores abans de començar la catorzena edició, ja s'havia venut el 90% de l'aforament d'un festival que, fins al 3 de maig, comptarà amb trenta-quatre propostes, de Macaco a Maria Arnal, passant per Ginestà o Dan Peralbo i el Comboi.
El director del festival, Xavi Pascual, atribueix els bons números al moment que viu la música en català -«hi ha una gran qualitat i una varietat estilística per tots els tipus de públic», assegura-, així com a la «plenitud artística» i «de popularitat» de l'Strenes, perquè «el públic sap molt bé què es trobarà».
Fins ara s’han exhaurit les entrades per als concerts de Joan Dausà, que omplirà el pavelló de Fontajau amb més de 6.000 espectadors per arrencar la seva nova gira per grans recintes; Luz Casal, els dobles concerts de Sílvia Pérez Cruz a l'Auditori i els de Buhos i Els Amics de les Arts a les escales de la catedral. També fa dies que han fet el ple La Ludwig Band, La Fúmiga, Lax’n’Busto, Manu Guix, Ginestà i els dos passis del podcast Que no surti d’aquí, una altra de les apostes del certamen per anar més enllà dels concerts.
De la plaça del Vi a La Mirona
La jornada d'ahir va arrencar amb els concerts gratuïts de Reykjavík i Partiperes a la plaça del Vi, l'espai del festival reservat a nous artistes. Van ser el preludi del doble passi de l'espectacle teatral Bona gent de Quim Masferrer al Teatre Municipal i del primer dels dos plens que Sílvia Pérez Cruz ofereix aquest cap de setmana a l'Auditori per celebrar els seus trenta anys de carrera. La nit va acabar a La Mirona, on la Ludwig Band va desgranar el seu nou treball, Pel barri es comenta.
L'Strenes continua avui amb el segon concert de Sílvia Pérez Cruz i amb la presentació dels nous treballs de Guillem Roma i Ferran Palau al Teatre Municipal. Javito i Guillem Bautista ocuparan l'escenari de la plaça del Vi.
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Imatges de l'accident entre dos camions a l'Eix Transversal, a l'alçada de Santa Coloma de Farners