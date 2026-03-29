Quan El Pony Menut es va avançar a la crisi de Rodalies
El projecte de música familiar d'El Pony Pisador presenta aquest diumenge a l'Auditori de Girona «Vatua l'olla!», un àlbum que inclou un «single» sobre l'etern cacau ferroviari i publicat pocs dies abans dels accidents d'Adamuz i Gelida
Ramón Vendrell
Es pot ser massa oportú? Que l’hi preguntin a El Pony Menut. El projecte de música familiar de El Pony Pisador va publicar Un viatge en aquest tren, el single d’avançament de l’àlbum Vatua l’olla!, el 16 de gener. El 18 de gener es va produir l’accident ferroviari d’Adamuz. I el 20 de gener, el de Gelida, episodi ara com ara culminant de la llarga crisi de Rodalies que encara manté el servei amb menys fiabilitat de l’habitual, ja escassa. «Arribem a treure la cançó uns dies després i la que ens hauria caigut, com si fóssim oportunistes», diuen els membres del quintet, que aquest diumenge presenta el disc a l’Auditori de Girona, en estrena a les comarques gironines.
Un viatge en aquest tren és un molt divertit exercici de bluegrass satíric. «Sempre hi ha algun tipus d’incident / no ho puc entendre / si ja ho sap tota la gent / però és que sempre / em sorprèn el que s’aprèn / quan un bon dia decideixes / fer un viatge en aquest tren», resa la tornada.
Els orígens del número es remunten a fa una dècada com a instrumental sobre el tren, tema omnipresent en la música tradicional estatunidenca i derivats (Mystery Train, d’Elvis Presley, sense anar més lluny). Primer van explorar una lletra històrica sobre el ferrocarril Barcelona-Mataró i al final van dir: «Eureka!», amb una lletra al·lusiva al sempitern cacau de Rodalies. «Som malastrucs —diuen—. Durant la sequera, va ploure en la majoria dels nostres concerts».
Borratxos i nens
El Pony Pisador porta tres anys tantejant en concerts el format de música familiar: El Pony Menut. Vatua l’olla! és la concreció de la idea. «El bolo familiar o per a xavals ens quedava una mica coix —exposen—. Hi ha moltes cançons que funcionen igual per a la borratxera de festa major a les tres de la matinada que per als nens. Però no totes. Aquí ens hem enfocat en el públic familiar».
L’adaptació no ha estat fàcil. «En les primeres actuacions en aquest format estàvem cagadísims —assenyalen—. De cop estàs tocant a les nou del matí en un auditori de Palafrugell per als alumnes de cinc escoles. És molt diferent. I també és molt diferent actuar per a nens que actuar per a famílies. Els nois són d’una manera amb els companys de l’escola i d’una altra amb els pares».
Una cosa té clara El Pony Menut: «Els nens tenen dret a escoltar bona música. Tant de bo no existís la música per a nens. A vegades aquesta etiqueta és una limitació». Intenta el grup que no ho sigui. Té l’avantatge que la seva versió per a adults, El Pony Pisador, «tampoc és del tot per a adults», consideren els músics. «Vam fer cançons que a nosaltres, com a adults més o menys funcionals, ens feien gràcia —prossegueixen—, i va resultar que funcionaven bé entre nenes, iaios i tot el que hi ha al mig. I al Regne Unit, encara més».
Tant de bo no existís la música per a nens. A vegades aquesta etiqueta és una limitació»
Del circuit dels sea shanties, velles cançons de treball de la marineria britànica, va saltar El Pony Pisador al més ampli circuit del folk. «Les bandes amb les quals compartim escenari en els festivals de folk a l’estranger tenen un nivell tècnic que tant de bo tinguéssim nosaltres —envegen—. Tenen darrere una tradició bestial. Però nosaltres tenim un directe més divertit i explosiu».
Drogues, sexe i mort
És més fàcil desenvolupar la idea de música familiar o per a nens en el folk que en altres estils? «Hi ha Heavy per Xics», diu un. «Ja, però no crec que hi hagi atmospheric black metal per xics ni trance psicodèlic per xics —respon un altre—. Les drogues, el sexe o la mort són assumptes per a un altre espai d’edat. Encara que potser en el futur explorem la mort o sentiments més complexos des del punt de vista de El Pony Menut».
No sols els integrants de El Pony Pisador que ja han estat pares sospiren pel bon funcionament de El Pony Menut. «Poder-te dedicar a la música amb horari d’oficina seria l’ideal —coincideixen—. El Pony Menut és el que més s’hi assembla. Si tens un concert a Figueres a les 12 de la nit arribes a les sis del matí a casa. Has perdut el dia del concert i el dia següent perquè estàs destruït».
