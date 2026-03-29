Festivals
El Recòndit celebra el concert de Lildami amb un canvi d’ubicació
Tot i tenir el vent en contra, l'artista terrassenc ha pogut presentar el seu darrer àlbum, «Bentornat», a un públic de Serinyà entregat, acompanyat de la teclista Mercè Segura
DdG
El festival Recòndit ha continuat avui la seva sisena edició amb el concert de Lildami, una actuació que, davant la possibilitat de ser cancel·lada degut a les fortes ventades d’aquest diumenge, s'ha pogut dur a terme amb normalitat i a l’hora determinada.
Així doncs, a les 12 h, l’artista terrassenc, junt amb la teclista Mercè Segura, ha pujat sobre l’escenari del Pavelló de Serinyà, que en un inici havia d’assentar-se a les Coves Prehistòriques del municipi.
Bentornat ha sonat ben alt, es tracta del seu darrer àlbum, un projecte que compta amb col·laboracions com les de Miki Núñez o la Black Music Big Band. Amb una combinació de funk, pop i soul, Lildami manté el rap com a eix central, essent fidel a la seva proposta i essència.
Fins al pròxim 17 de juliol, el festival no para de portar música al Pla de l’Estany. Pel dissabte que ve, el festival té programats dos concerts a l’ermita de Sant Mer; amb una obertura de portes a les 18.30 h, el públic podrà gaudir de l'actuació d’Abril Ndjel i, seguidament, la de Ramon Mirabet.
