El Recòndit celebra el concert de Lildami amb un canvi d’ubicació

Tot i tenir el vent en contra, l'artista terrassenc ha pogut presentar el seu darrer àlbum, «Bentornat», a un públic de Serinyà entregat, acompanyat de la teclista Mercè Segura

Lildami ofereix un concert dins el festival Recòndit, acompanyat de la teclista Mercè Segura. / Roser Gamonal / La Tornada

DdG

Serinyà

El festival Recòndit ha continuat avui la seva sisena edició amb el concert de Lildami, una actuació que, davant la possibilitat de ser cancel·lada degut a les fortes ventades d’aquest diumenge, s'ha pogut dur a terme amb normalitat i a l’hora determinada.

Així doncs, a les 12 h, l’artista terrassenc, junt amb la teclista Mercè Segura, ha pujat sobre l’escenari del Pavelló de Serinyà, que en un inici havia d’assentar-se a les Coves Prehistòriques del municipi.

Bentornat ha sonat ben alt, es tracta del seu darrer àlbum, un projecte que compta amb col·laboracions com les de Miki Núñez o la Black Music Big Band. Amb una combinació de funk, pop i soul, Lildami manté el rap com a eix central, essent fidel a la seva proposta i essència.

El públic entregat de Serinyà va gaudir del concert, tot i el canvi d'ubicació. / Roser Gamonal / La Tornada

El públic entregat de Serinyà va gaudir del concert, tot i el canvi d'ubicació. / Roser Gamonal / La Tornada

Fins al pròxim 17 de juliol, el festival no para de portar música al Pla de l’Estany. Pel dissabte que ve, el festival té programats dos concerts a l’ermita de Sant Mer; amb una obertura de portes a les 18.30 h, el públic podrà gaudir de l'actuació d’Abril Ndjel i, seguidament, la de Ramon Mirabet.

