Música
El Teatre Municipal de Girona esdevé un dels epicentres del Festival Strenes
Es va tractar d'un segon dia de celebració més que aclamat; amb la tercera actuació de Sílvia Pérez Cruz en aquesta 14a edició, i la presentació en directe del nou projecte de Guillem Roma
Ferran Palau va encisar el públic sense baix, bateria ni sons agressius, amb el seu nou àlbum «Aniversari feliç»
DdG
Divendres passat es va donar el tret de sortida d’un 14è Festival Strenes que arriba a la ciutat de Girona amb un rècord de venda d’entrades anticipades, més de 29.000.
Ahir, un dels caps de cartell, Sílvia Pérez Cruz, feia ja el seu tercer concert de l’edició al Teatre Municipal de Girona, després del seu doble concert a l’Auditori de Girona un dia abans. Totes les entrades per veure l’artista van ser exhaurides amb anterioritat, a cap de les seves actuacions hi entrava una agulla més entre el públic.
L’actuació de Guillem Roma va ser la seva predecessora. El músic manlleuenc va presentar per primera vegada en directe el seu nou disc, i número set en la seva trajectòria, Ritual d'expropiació. D’entre tot d’estils i gèneres; bachata, pop, electrònica o ritmes caribenys, el disc contrastava també en significats; polítics, filosòfics i, fins i tot, místics.
La darrera actuació en l’espai que es va convertir en un dels epicentres de l’Strenes va ser la de Ferran Palau, qui va presentar Aniversari feliç, un àlbum ple de l’experiència i vida de l’artista; sense baix, bateria ni sons agressius. Es va tractar d’un viatge encisador d’instrumentacions lleugeres (flauta travessera, clarinet i violoncel), que reflecteix una adaptació artística a la seva malaltia auditiva degenerativa i «regeneració» de la seva música.
Ahir també es van celebrar concerts gratuïts a la Plaça del Vi. Es tractava de les actuacions de Javito i Guillem Bautista, aquest últim presentant en primícia el seu nou EP no sta mal.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Girona suspèn les activitats exteriors i tanca parcs i jardins aquest diumenge per l'alerta de vent
- Protecció Civil envia un ES-Alert a quatre comarques gironines per demanar que diumenge s'evitin les activitats a l'exterior pel vent
- Metges gironins denuncien la promoció d'actes sense aval científic i demanen més rigor a les administracions
- Els Mossos d’Esquadra intensifiquen la pressió a l’AP-7 gironina per fer fora lladres punxa-rodes i teloners
- Rescaten una dona ferida per la mossegada d’un gos a Vilajuïga
- Palamós estrena el nou passeig del Mar: setze mesos d’obres i una inversió de 6,6 milions
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada