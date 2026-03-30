El Festival MOT tanca una 12a edició rodona
Una trentena d'autors han parlat al voltant del viatge a Girona i Olot amb una programació paral·lela que s'ha completat amb recitals, espectacles i performances
El Festival MOT ha tancat la seva 12a edició amb un balanç molt positiu de públic i esdevenint "un referent imprescindible" del panorama literari, segons assegura l'organització en un comunicat de balanç. Amb el tema del viatge en la literatura, aquesta edició ha fet arribar una trentena d'autors a Girona i Olot, entre els quals Eimear McBride, Jean Echenoz, Gian Marco Griffi, Irene Pujadas o Maria Stepànova.
A més, entre el 19 i el 28 de març ha organitzat espectacles, recitals poètics, performances, accions artístiques i projeccions en el seu programa d'activitats paral·leles. Enguany, el festival ha reforçat actes adreçats al públic familiar i ha donat a conèixer els autors convidats en els clubs de lectura d'Olot i Girona. Pel que fa al foment de la lectura, ha mantingut el programa El Primer Mot per públic infantil i durà a terme el 10 d'abril el MOT INS als instituts amb tallers i altres activitats participatives, que es van haver d'ajornar per la vaga d'educació. D'altra banda, aquesta edició també ha ampliat els seus formats amb propostes com el MOT de cinema, que s'han dut a terme als Cines Olot entre el 22 i el 27 de març.
L'escriptora i periodista cultural Eva Vàzquez s'ha fet càrrec del comissariat del festival.
