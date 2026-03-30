Subhasten per 245.000 euros el decorat del «ballet paranoic-crític» de Salvador Dalí
El museu Dalí de Sant Petersburg, als Estats Units, n'ha estat el comprador
EFE
El museu Salvador Dalí de la ciutat estatunidenca de Sant Petersburg ha estat el comprador del decorat escènic compost per tretze panells i concebut per l'artista espanyol subhastat la setmana a París per 254.400 euros, segons va anunciar la casa Bonhams. El museu nord-americà Salvador Dalí, situat al sud de Florida i considerat la institució de fora d'Europa amb més obres del pintor català, s'ha felicitat per l'adquisició d'una «obra immersiva» de colossals dimensions (10 metres d'alçada i 18 metres de llarg).
«Continuarem evolucionant en la nostra forma de connectar amb el públic, alhora que mostrem una dimensió més de l'obra de Dalí», ha declarat Hank Hine, director executiu del mencionat Museu Dalí, en el comunicat difós per Bonhams.
Per la seva banda, Emilie Millon, directora internacional del departament d'Art Impressionista i Modern de Bonhams, ha destacat que el decorat es tracta d'una «escenografia excepcional amb una història rica i singular que ha seguit fascinant al públic durant gairebé 90 anys». «Estem encantats que s'hagi venut al Museu Dalí de Sant Petersburg (Florida)», ha afegit Millon.
No obstant això, la subhasta, realitzada dijous, no va superar les expectatives, ja que Bonhams havia taxat l'obra entre 200.000 i 300.000 euros.
El decorat, fet amb draps de lli, va ser concebut el 1939 per a Bacchanale, un ballet presentat al Metropolitan Opera de Nova York. El propi Dalí va definir l'obra com el seu primer «ballet paranoicocrític», per al qual va escriure el llibret i va dissenyar escenografia i vestuari.
A més de a Nova York, on es va estrenar el decorat el 9 de novembre de 1939, es va utilitzar en el ballet rus de Montecarlo el 1968. A finals del 2024 es va exposar a Madrid.
El decorat compta amb motius que el mateix Dalí va pintar, com, per exemple, unes calaveres que estan sobre els calaixos que formen part del decorat. Les parts de l'obra de traç més gruixut van ser executades per un equip d'entre dues i tres persones, però sempre sota la supervisió del geni català. Els treballs van durar des de maig fins a finals d'agost de 1939.
