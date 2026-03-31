Una cançó de Les Anxovetes es converteix en conte il·lustrat

L'editorial Nanit publica «Cànon a la mar», basat en una peça musical del grup d'havaneres i amb il·lustracions de Núria Coll

Les Anxovetes, mostrant el conte. / Editorial Nanit

Alba Carmona

Girona

La cançó Cànon a la mar de Les Anxovetes s’ha convertit en conte il·lustrat de la mà de l’editorial Nanit. El segell, que prèviament ja ha publicat contes a partir de temes de grups com Els Amics de les Arts, The Tyets o El Pony Pisador, parteix ara de la peça musical del grup d’havaneres per editar una història poètica que convida els infants a descobrir el misteri, la bellesa i la imaginació que envolten el mar, amanida amb les il·lustracions de Núria Coll.

A partir de l’univers de la cançó, el conte parla del mar com a espai de somnis, històries i emocions a partir de la història de l’Ona, una nena fascinada pels misteris de l’aigua salada. Somia ser marinera, viatgera o sirena, i converteix la seva habitació en un petit laboratori marí. A l’escola, un cargol marí unirà la música i el mar en una cançó difícil d’oblidar.

Una de les il·lustracions de «Cànon a la mar». / Núria Coll

El relat recull l’esperit de les lletres de Les Anxovetes, on conviuen les veus dels pescadors que alerten dels perills de la mar, les llegendes que expliquen tresors i naufragis o les sirenes que encaterinen mariners i navegants.

