Una cançó de Les Anxovetes es converteix en conte il·lustrat
L'editorial Nanit publica «Cànon a la mar», basat en una peça musical del grup d'havaneres i amb il·lustracions de Núria Coll
Alba Carmona
La cançó Cànon a la mar de Les Anxovetes s’ha convertit en conte il·lustrat de la mà de l’editorial Nanit. El segell, que prèviament ja ha publicat contes a partir de temes de grups com Els Amics de les Arts, The Tyets o El Pony Pisador, parteix ara de la peça musical del grup d’havaneres per editar una història poètica que convida els infants a descobrir el misteri, la bellesa i la imaginació que envolten el mar, amanida amb les il·lustracions de Núria Coll.
A partir de l’univers de la cançó, el conte parla del mar com a espai de somnis, històries i emocions a partir de la història de l’Ona, una nena fascinada pels misteris de l’aigua salada. Somia ser marinera, viatgera o sirena, i converteix la seva habitació en un petit laboratori marí. A l’escola, un cargol marí unirà la música i el mar en una cançó difícil d’oblidar.
El relat recull l’esperit de les lletres de Les Anxovetes, on conviuen les veus dels pescadors que alerten dels perills de la mar, les llegendes que expliquen tresors i naufragis o les sirenes que encaterinen mariners i navegants.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El negoci pioner del recuit de drap, les postres estrella de l'Empordà