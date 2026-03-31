Jordi Coll recupera la investigadora Renée Colomé en un nou «thriller»
«El pont de les mentides» és la quarta novel·la dedicada al personatge, que ha deixat els Mossos d'Esquadra per fer-se detectiva privada
Ha d'investigar la mort d'un jove i la desaparició de la seva germana en un poble fictici de Lleida
L’escriptor Jordi Coll continua les aventures de l’expeditiva investigadora Renée Colomé al thriller El pont de les mentides. L’autor bredenc reprèn el personatge de Colomé, que ha deixat els Mossos d’Esquadra i ara és detectiva privada, per investigar la mort d’un jove i la desaparició de la seva germana, de qui la policia sospita, en un poble de Lleida.
Terrissaire de professió, Coll escriu novel·les de misteri i intriga des de fa més d’una dècada, però arran de l’autoedició de la seva primera obra, L’increïble cas de l’ardiaca de noranta anys, va captar l’atenció de Rosa dels Vents, amb qui es va estrenar en el mercat editorial convencional amb una història de suspens al Pallars Sobirà, El preu de la sang. Fa dos anys, l’aventura editorial va continuar amb Segrest a l’estany, una novel·la de misteri ambientada a Banyoles i, com totes les anteriors, protagonitzada per Renée Colomé.
En el quart llibre que li dedica, també publicat amb Rosa dels Vents, la investigadora ha tornat a viure a Girona i ha agafat una agència de detectius privats en traspàs després de deixar els Mossos d’Esquadra, just abans que el cos l’expulsés per tirar massa pel dret en les seves investigacions.
«Ha sigut tota una sorpresa que n’acabés sortint una saga, però és un personatge que ha anat agradant i els lectors sempre n’han demanat més», explica l’autor, que confessa que, encara que la investigadora «té corda per estona», també té ganes d’escriure relats de misteri sense ella.
La Marquesa de Montsec
A El pont de les mentides, Colomé canvia l’atrafegat enrenou dels remers que entrenen a l’estany banyolí de Segrest a l’estany per Santa Clara, un poble fictici a Lleida que Coll situa prop d’Agramunt i Artesa de Segre, perquè una visita turística al castell de Montsonís va ser l’espurna que el va inspirar per escriure aquesta història. «Fent turisme a la comarca de la Noguera, de seguida em vaig imaginar la inspectora arribant a un castell on viu una família important, i això va engegar la maquinària», apunta.
En un castell similar al que va visitar l’autor és on viu la Marquesa de Montsec, la nova clienta de Colomé, que li encarrega que esbrini què ha passat als seus nets després que el jove Damien hagi aparegut mort al seu cotxe, de nit, en un pont que connecta el llogarret lleidatà amb el castell de la seva família. Algú l’ha assassinat de manera molt escabrosa i la seva germana Mandy va ser una de les últimes persones que el va veure viu i ha desaparegut; per això els Mossos han emès una ordre de crida i cerca per trobar-la.
Jordi Coll presentarà El pont de les mentides dissabte 11 d’abril a casa, a Breda.
