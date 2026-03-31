El Lumlab de Sant Feliu recupera una de les seves instal·lacions més emblemàtiques
El festival de llum inclou propostes de Xevi Bayona, Calidos o Playmodes, i tornarà a exhibir una làmpada de l'estudi Un parell d'arquitectes que va esdevenir icònica durant la primera edició
El festival de llum Lumlab de Sant Feliu de Guíxols celebra aquest any cinc edicions amb una programació que recuperarà una de les seves instal·lacions més icòniques: la gran majestuosa làmpada de saló que va atraure mirades i fotografies a la platja aquell 2022. L'obra Llum de Saló de l'estudi Un parell d'arquitectes tornarà a ubicar-se pràcticament al mateix emplaçament que ja el va acollir. La mostra començarà divendres i s'allargarà fins diumenge, amb propostes de llum i altres accions interactives artístiques de Xevi Bayona, Calidos, Playmodes o Josep Poblet, que engalanaran diversos racons del centre del municipi guixolenc, entre els quals la badia, la Rambla, el far, la plaça del Monestir, el Refectori del Monestir, el carrer dels Enamorats i el Teatre Auditori Narcís Masferrer.
La inauguració, que com cada any s'obre pas a partir d'un espectacle de drons que es pot contemplar des de la badia de la platja, es farà el divendres a les 21 h. Consistirà en una coreografia de 200 drons i anirà a càrrec de Flock Drone Art, que ha dissenyat l'espectacle perquè dialogui amb les embarcacions de l'entitat popular Llop de Mar. Després que l'any passat un dels protagonistes fos el compositor guixolenc Juli Garreta amb motiu de la commemoració del seu naixement i mort, aquest any els protagonistes seran el mar i la identitat local del municipi. Serà el tercer any que aquest estudi s'encarregarà de l'espectacle inaugural del festival, que només es farà en un únic passi. A més, enguany també estrenarà una acció lumínica pròpia a l'arc de Sant Benet, i que ha titulat Sant Benet als núvols.
Estrenes i propostes de gira
La programació d'aquest any inclou deu propostes, entre les quals hi ha diverses estrenes, com Cors clandestins de l'entitat Mascanada6, que emplenarà el carrer Enamorats de cors, llum i memòria. L'estudi d'art creatiu Calidos fa protagonista i sacralitza la geometria amb Crystalis, una proposta que estrenarà a Sant Feliu i que farà servir rombes com a prismes que projectaran colors i animacions a la Rambla. Una altra de les estrenes del festival serà Balisa Mòbil que l'artista Josep Poblet instal·larà al Teatre Municipal, i que consistirà en un sistema amb juntes elèctriques que aniran distribuïnt energia als extrems creant el·lipses.
Entre les instal·lacions que venen al Lumlab per primer cop fent gira hi ha 111 Faroles de l'arquitecte Xevi Bayona amb la col·laboració de l'Aquàtic Club Xaloc. La instal·lació s'ubicarà a la zona central de la badia i té l'objectiu d'interpel·lar l'espai públic mitjançant elements urbans condensats verticalment en un diàmetre de 18 metres. També hi serà Espills de Playmodes, una escultura dinàmica de llum sòlida construïda amb raigs làser, escàners làser i miralls robòtics i que es col·locarà al Refectori del Monestir. Aurelius de l'estudi Nueve ojos és una instal·lació itinerant de vídeo mapping que trenca amb la clàssica projecció estàtica. Recorrerà els carrers Hospital, Notaria i Dr. Casals. La mostra de llum també acollirà la proposta Beats, beats, beats, heart beats, creada pel Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la UdG que convertirà el batec del cor en llum al pati de l'Escola de Música. Arriba a Sant Feliu després de passar pel Festival Encén Montilivi UdG l'any passat.
Les propostes del programa començaran a les sis de la tarda en els indrets interiors, mentre que els exteriors començaran a les nou de la nit. En ambdos casos es podran visitar fins a la una de la matinada, excepte el diumenge, que tancaran a les onze.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El negoci pioner del recuit de drap, les postres estrella de l'Empordà