Toni Strubell novel·la els ecos personals de l'1-O a «La darrera paraula»

El llibre, editat per Llibres del Segle, s'ha presentat aquest dimarts a Girona

Les imatges de la presentació de la novel·la "La darrera paraula" de Toni Strubell

Les imatges de la presentació de la novel·la "La darrera paraula" de Toni Strubell

Girona. Auditori Irla. Presentacio de la novel·la "La darrera paraula" de Toni Strubell. / Aniol Resclosa

A.C.

Girona

L’escriptor i investigador Toni Strubell (Oxford, 1952) explora les repercussions personals del procés independentista que han viscut persones anònimes a La darrera paraula. Publicada pel segell empordanès Llibres del Segle, la novel·la s'acosta als ecos personals de l'1 d'octubre de 2017 a paritr d'un flegmàtic professor universitari que es veu sacsejat pel terratrèmol moral, polític i emocional de la repressió del procés. Es tracta d’Alejandro Valentí, un barceloní jubilat i aparentment apolític, que torna a casa, després de viure durant dècades a Amsterdam, per acomiadar-se de la seva germana greument malalta. Troba una Barcelona gairebé irreconeixible i trasbalsada pel judici de l’1 d’Octubre, un context que farà que, per primera vegada, prengui partit per una causa.

La novel·la inclou un pròleg del cantautor Lluís Llach, president de l'Assemblea Nacional Catalana.

Notícies relacionades i més

La darrera paraula s’ha presentat aquest dimarts a l’Auditori Josep Irla de Girona. L’autor ha estat acompanyat per l’expresident de la Generalitat, Quim Torra.

Tracking Pixel Contents