Toni Strubell novel·la els ecos personals de l'1-O a «La darrera paraula»
El llibre, editat per Llibres del Segle, s'ha presentat aquest dimarts a Girona
A.C.
L’escriptor i investigador Toni Strubell (Oxford, 1952) explora les repercussions personals del procés independentista que han viscut persones anònimes a La darrera paraula. Publicada pel segell empordanès Llibres del Segle, la novel·la s'acosta als ecos personals de l'1 d'octubre de 2017 a paritr d'un flegmàtic professor universitari que es veu sacsejat pel terratrèmol moral, polític i emocional de la repressió del procés. Es tracta d’Alejandro Valentí, un barceloní jubilat i aparentment apolític, que torna a casa, després de viure durant dècades a Amsterdam, per acomiadar-se de la seva germana greument malalta. Troba una Barcelona gairebé irreconeixible i trasbalsada pel judici de l’1 d’Octubre, un context que farà que, per primera vegada, prengui partit per una causa.
La novel·la inclou un pròleg del cantautor Lluís Llach, president de l'Assemblea Nacional Catalana.
La darrera paraula s’ha presentat aquest dimarts a l’Auditori Josep Irla de Girona. L’autor ha estat acompanyat per l’expresident de la Generalitat, Quim Torra.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- El negoci pioner del recuit de drap, les postres estrella de l'Empordà
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home