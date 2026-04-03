El Berenar Literari de Torroella dona el tret de sortida a Sant Jordi

La tretzena edició reuneix una cinquantena d'autors

La fotografia de família de la trobada literària de Dijous Sant.

La fotografia de família de la trobada literària de Dijous Sant. / David Ferrando

El tradicional Berenar Literari de Torroella de Montgrí va donar aquest dijous el tret de sortida a la campanya de Sant Jordi. La tretzena edició de la trobada impulsada per la llibreria El Cucut va reunir una cinquantena d'autors i il·lustradors, com Carlota Gurt, Eva Piquer o Quim Español. Jordi Dausà, Pol Estrada, Martí Gironell i els supervendes Gil Pratsobrerroca, Carla Gracia i Regina Rodríguez Sirvent van ser altres escriptors que es van trobar amb els lectors tot degustant brunyols de Setmana Santa.

