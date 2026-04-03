El Berenar Literari de Torroella dona el tret de sortida a Sant Jordi
La tretzena edició reuneix una cinquantena d'autors
DdG
Torroella de Montgrí
El tradicional Berenar Literari de Torroella de Montgrí va donar aquest dijous el tret de sortida a la campanya de Sant Jordi. La tretzena edició de la trobada impulsada per la llibreria El Cucut va reunir una cinquantena d'autors i il·lustradors, com Carlota Gurt, Eva Piquer o Quim Español. Jordi Dausà, Pol Estrada, Martí Gironell i els supervendes Gil Pratsobrerroca, Carla Gracia i Regina Rodríguez Sirvent van ser altres escriptors que es van trobar amb els lectors tot degustant brunyols de Setmana Santa.
Subscriu-te per seguir llegint
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
