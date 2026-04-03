Concert de Pasqua a la catedral de Girona aquest diumenge
El Capítol de la Catedral de Girona i l’ADAC organitzen un concert gratuït aquest diumenge, amb obres de Bach, Händel i Piazzolla
DdG
La catedral de Girona acollirà aquest diumenge (18.30), coincidint amb la festivitat de Pasqua, un concert organitzat pel Capítol de la Catedral de Girona i l’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC). El programa inclourà peces de Bach, Händel, Merula, Gottlieb, Boehm, Massenet, Piazzolla i Boëly, en una proposta que reunirà diferents estils i èpoques del repertori musical.
Els intèrprets principals seran Manfredo Kraemer i Guadalupe del Moral, al violí; Anna Frigola, soprano, i Sveta Truska, al violoncel, amb Sílvia Castillo a l’orgue i en la direcció general. També hi participaran com a col·laboradors Perepau Ximenis, amb cornamusa catalana, i Eneida Barceló Pujol, amb timbal de llautó.
El concert serà gratuït, però l’aforament és limitat i caldrà reservar entrada prèviament.
