Un jove futbolista lloretenc s'estrena al món de la música amb el single "La Noche"
Nordin Dahmani, conegut artísticament com ENEDE, té una trajectòria vinculada al futbol base i a la creació de contingut
El jove lloretenc de 26 anys Nordin Dahmani ha debutat a l'escena musical emergent gironina amb el llançament del single La Noche (Addicting Records), que ha creat juntament amb el DJ i productor blanenc Luis Hungria. Dahmani, conegut artísticament amb el nom d'ENEDE, ve d'una trajectòria dedicada a l'esport -als 17 anys va debutar al futbol jugant com a porter del Girona FC a la tercera divisió- i també a la creació de contingut. A més, segons informa Lloret Gaceta, Nordin també s'ha endinsat en la interpretació a l'Escola Nancy Tuñón i va arribar a escriure el guió d'una pel·lícula que finalment no es va estrenar.
Dahmani obre una nova etapa donant protagonisme absolut a la música com a via d'expressió creativa, i amb un treball amb ritmes de hip-hop que parla de les emocions, les vivències personals i la connexió amb el territori. Pensada per connectar amb el públic jove i fer moure malucs, l'artista reivindica una sonoritat personal dins el panorama musical emergent català.
Aquesta és la primera proposta de l'univers creatiu presentat per l'artista lloretenc, que ja es pot trobar a totes les plataformes digitals, i que té previst ampliar juntament amb el productor blanenc.
