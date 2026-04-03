El llegendari bateria Mike Clark, dissabte al Sunset
El membre dels Headhunters de Herbie Hancock apadrina el debut del guitarrista Alejandro Latinez
El llegendari bateria de jazz Mike Clark, membre dels Headhunters de Herbie Hancock, actuarà aquest dissabte a Girona. Clark (Sacramento, 1946), conegut com el pare de la bateria lineal i un dels bateries més samplejats de la història del hip-hop, serà al Sunset Jazz Club. El músic volarà expressament des dels Estats Units per acompanyar el guitarrista peruà Alejandro Latinez en la presentació del seu debut, Introducing Alejandro Latinez (Club del Disco), en una petita gira per Catalunya que també el portarà a Lleida i Barcelona.
Als 79 anys, Clark continua en actiu, defensant projectes d’artistes emergents. És padrí del debut de Latinez juntament amb el contrabaixista Joris Teepe, un músic habitual de l’escena novaiorquesa que ha col·laborat amb figures com Benny Golson o Randy Brecker.
En format trio presentaran al Sunset un disc enregistrat a Nova York amb cançons originals i estàndards, amb un so propi i una sòlida base rítmica.
Latinez, establert a Catalunya des de fa disset anys, es va formar entre Barcelona i els Estats Units i va ser una estada a Nova York, gràcies al programa pedagògic impulsat pel mateix Teepe des del Prince Claus Conservatoire de Groningen, la que ha propiciat la col·laboració entre els tres músics en aquest projecte.
