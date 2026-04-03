«És més famosa la cançó 'Lola' que nosaltres»
Pastora torna als escenaris amb el disc «25 años buscando follón» i una gira que arrenca el 10 d'abril al festival Strenes de Girona
ACN/DdG
Els versos «No me llames Dolores, llámame Lola» van superar en fama la mateixa banda que hi havia al darrere. Així ho admeten Caïm Riba i Dolo Beltrán, integrants del grup Pastora, que torna als escenaris després d’una llarga pausa. Ho fan amb el disc de col·laboracions 25 años buscando follón (Halley Records) i amb una gira que arrenca el 10 d’abril a l’Auditori de Girona, dins del festival Strenes de Girona.
A 25 años buscando follón han volgut versionar els seus deu millors temes al costat d’artistes coetanis, però també d’emergents de l’escena catalana, que van des de Marina Rossell fins a Roger Padrós, passant per Pedro Guerra o Ladilla Rusa. També destaquen el vocalista de Love of Lesbian, Santi Balmes, a la cançó Cósmica; Marc Parrot, a Una altra galàxia, o María Peláe, a la icònica Lola.
Dolo Beltrán el descriu com «un disc de celebració i d’una generació, la dels principis del 2000». En aquest sentit, diu que «semblava que el món s’havia d’acabar i al final tot el contrari: va haver-hi una regeneració, també de la música, amb corrents de mestissatge». Per això han decidit reunir part de l’escena d’aquell moment.
El grup Pastora, inicialment un trio amb Pauet Riba, va saltar a la fama amb la cançó Lola el 2001, dins l’àlbum que els va donar el primer i únic disc d’or. Malgrat l’èxit del tema, Dolo Beltrán admet: «no és la cançó amb què millor ens ho passem». «Segurament, és més famosa la cançó que nosaltres», afegeix Caïm Riba. «Ah, els de Lola! És quan t’ubica el gran públic», assegura el guitarrista, que assenyala que tenen una «lluita constant» amb el tema. «La cançó és el gran hit del grup, però en directe no és una cançó que ens funcioni. El públic l’està esperant, però és molt monòtona, no és com altres que les harmonies i els passatges fan aixecar el públic», conclou sobre Lola.
Les xarxes socials
En els seus primers anys com a banda, amb prou feines tenien un compte de MySpace i van arribar a crear una pàgina de Facebook, però no gaire més. Ara, el 2026, tot ha canviat. Caïm Riba admet que el «desencoratja» veure molts artistes catalans, tant consolidats com emergents, «intentant-ho a TikTok» sense acabar de sortir-se’n. En la mateixa línia, Dolo Beltrán assegura que hi veu molts músics provant-ho i arribar a pensar si realment «cal».
En el cas de Pastora, fa només dos mesos que van obrir-se un compte a Instagram. «Tenim només 1.900 seguidors, una minúcia, i tot així hem fet sold out a Madrid i a Barcelona», defensa Beltrán. «En tenim 1.900, però són 1.900 que s’han comprat les entrades. Hi ha gent que en té no sé quants milers i després no omplen enlloc, no van a veure’ls en directe».
Una sensació similar tenen amb els grups que anuncien que ho deixen o que tornen. «Hi ha una mica d’abús a l’hora d’anunciar gires. Hi ha hagut una mica de mercadeig en aquestes coses», afirma el guitarrista. La vocalista de Pastora afegeix amb ironia: «Sopa de Cabra ha tornat moltes vegades, oi?».
El seu retorn als escenaris va començar a gestar-se durant la pandèmia, després d’uns anys en què havien emprès camins en solitari, tant en la música com en el teatre. «En el món de la cultura, en la pandèmia, era un paisatge desolador. No sabies ben bé com entrar-hi», afirmen els integrants de la banda. Va ser en aquell moment que van començar a parlar del projecte de les col·laboracions.
Ara, després del nou disc i la nova gira, es veuen molts més anys treballant junts. Per ara, Pastora té programats quatre concerts d’una gira que arrencarà el 10 d’abril a Girona i passarà per Madrid i Barcelona, on faran doblet.
