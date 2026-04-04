Balenes de drons, cors i prismes de colors inauguren el Lumlab

El festival artístic de Sant Feliu de Guíxols dedicat a la llum atrau centenars de visitants amb l'espectacle inaugural a càrrec de Flock Drone Studio

La desena d'instal·lacions es podran visitar fins al pròxim Dilluns de Pasqua

Les imatges del festival LumLab de Sant Feliu de Guíxols / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Ariadna Sala

Ariadna Sala

El Festival Lumlab de Sant Feliu de Guíxols va arrencar divendres amb expectació. Una desena d'instal·lacions, algunes d'interiors i d'altres d'exteriors, componen el programa de la cinquena edició de la mostra artística de llum del municipi baix-empordanès. I tot i que els visitants ja van començar a treure el cap en algunes de les instal·lacions que ja es podien veure a partir de les 18 hores, com el Teatre o el Refectori del Monestir, no va ser fins a les 21 h, coincidint amb l'espectacle inaugural, que tothom va voler acostar-se a la badia per no perdre's un nou joc aeri de drons a càrrec de Flock Drone Art Studio, que han encetat el Lumlab per tercer any consecutiu.

Amb uns deu minuts de retard, tres files formades per uns 200 drons es van encendre des del moll i van començar a il·luminar el cel dibuixant figures marines de colors blaus, entre les quals una balena, meduses, una manta o un peix lluna. Dues estrelles rogenques van ser de les figures que més van agradar a un públic que s'ho mirava bé des de la sorra, d'altres a la barana de mar dempeus i els més ràpids, asseguts a les fileres en forma d'amfiteatre del racó de Garbí.

Les imatges del festival LumLab de Sant Feliu de Guíxols

Les imatges del festival LumLab de Sant Feliu de Guíxols / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Mentre les figures s'anaven dibuixant i desdibuixant al cel, una quinzena d'embarcacions de l'entitat popular Llop de Mar van començar a desfilar pel port, acompanyant un joc de llums que s'anava reflectint a l'aigua.

Prismes i mòbils de llum

De la desena d'instal·lacions que formen part de l'edició d'aquest any del Lumlab, de les quals algunes s'hi estrenen, destaca Llum de Saló d'Un Parell d'Arquitectes que s'ha recuperat de la primera edició, i que va quedar marcada en la memòria dels visitants. Enguany, en comptes d'obrir-se a la platja des del mig, s'ha instal·lat al racó de Garbí. A canvi, s'hi han posat còmodes les 111 faroles de l'arquitecte olotí Xevi Bayona. Ambdues es van il·luminar immediatament després que s'acabés el xou inaugural dels drons.

Una altra de les obres exteriors que va poder ser vista pels visitants pocs minuts després fou els prismes de colors Crystalis de Calidos que s'han instal·lat a la Rambla, i els cors Beats, beats, beats, heart beats a càrrec del Festival Encén Montilivi UdG que decoren el Pati de l'Escola de Música. Ben a prop, l'Arc de Sant Benet del Monestir s'ha omplert de llums amb una instal·lació a càrrec de Flock Drone Art Studio, que s'estrena amb una obra lumínica al festival. L'associació Mascanada6 ha volgut recuperar l'antic carrer dels Enamorats del municipi omplint-lo de Cors clandestins.

Entre les interiors, el Teatre acull Balisa Mòbil de Josep Poblet, un conjunt de mòbils amb llums que des de sota recorden un cel estrellat dins l'univers. Al Refectori del Monestir, l'estudi Playmodes ha dissenyat l'escultura dinàmica Espills, construïda amb raigs làser i miralls robòtics i que s'inspira en formacions cristal·lines. Les escoles de Sant Feliu també protagonitzen a l'Espai Àgora del Monestir amb la construcció d'uns 200 fars retallables recreats a escala de l'emblemàtic far del municipi.

La instal·lació itinerant Aurelius de Nueve ojos completa una cinquena edició d'aniversari que vol guanyar-se el públic i que té ganes de continuar creixent.

