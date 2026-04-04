El Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya obrirà el Festival Clàssics amb música coral catalana i europea

El festival es desplegarà a Sant Martí d'Empúries i l'Escala, i el primer concert anirà a càrrec del Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya

El Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya, que encetarà el Festival Clàssics 2026. / DdG

Redacció

L'Escala

El Festival Clàssics arrencarà demà amb una programació que farà un repàs d'estils musicals molt variats i passant del classicisme fins a la música de cinema, la cançó mexicana o el tango. L’edició 2026 del festival fa espai a músics consagrats i també a talent emergent i s’allargarà fins a la tardor amb recitals a espais com l’Església Sant Martí d’Empúries, l’Església de Sant Pere de l’Escala i l’Alfolí de la Sal.

El Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya encetarà el programa demà a les 19 hores a l’Església de Sant Pere de l’Escala amb un recorregut per la música coral catalana i europea. Amb el títol Del Motet a la Sardana:arrels i tradició, la formació inclourà una antífona gregorià, música barroca, classicisme català i música el segle XIX amb Clavé, Morera i obres de Pau Casals, Millet i Toldrà, entre altres d’actuals.

Notícies relacionades

La programació del festival organitzat per l'Associació Cultural Pau Casals també inclourà noms com Duo Maclé; Luisa Sello i Gianni Fassetta; Karl Eichinger, Harmonia Trio, Daniel Ligorio, Alba Nova i l’Ensemble Instrumental Provence-Verdon.

