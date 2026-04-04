Crítica

Les lliçons de William Christie

La nau de l'Església del Carme acull el recital "Leçons de Ténèbres" a càrrec de William Christie i Les Arts Florissants dins el Festival de Pasqua de Peralada

El recital de William Christie al Festival de Pasqua de Peralada.

El recital de William Christie al Festival de Pasqua de Peralada. / Miquel González

Xavier Paset

Xavier Paset

Peralada

Leçons de Tènèbres- Festival de Pasqua de Peralada

Lucía Martín Cartón i Rachel Redmond, sopranos. Les Arts Florissants. William Christie, direcció i orgue.

Església del Carme de Peralada. 3/04/2026

Les tres lliçons pel Dimecres Sant de François Couperin van sonar a la nau de l'Església del Carme coincidint amb el 80è aniversari del mestre William Christie i amb la concessió de la Medalla d'Honor del Festival Perelada a la seva trajectòria artística.

Per aquestes Leçons de Ténèbres ha escollit les veus del seu Le Jardin des Voix (acadèmia i plataforma professional per a joves cantats creada el 2002). La primera de les lliçons anava a càrrec de la soprano Lucía Martín Cantón que va lluir una línia de cant homogènia i coherent. No hi haver esclat vocal mantenint-se en un perfil massa ponderat tenint en compte que aquesta obra és sobretot una celebració de la veu com a mèdium pel recolliment. Les subtilitats de l'escriptura vocal de Couperin van quedar esmorteïdes per la manca d'alè canor sobretot en els melismes florents i l'hornamentació però no hi ha dubte de les capacitats i bellesa de la veu de Martín Cartón que va defensar amb encert les seves evolucions.

La veu de la soprano escocesa Rachel Redmond amb més mordent i obertura es va mantenir a molt bon lloc en la segona de les lliçons. En general, es va percebre que encara falta la solidesa i el deteniment que reclamen aquestes músiques plenes de subtileses vocals acompanyades per un baix continu mínim (orgue i la viola de gamba de Myriam Rignol).

Emmarcades i fent de separador en aquest cas per les obres de Charpentier i Marin Marais que comptaven amb les evolucions dels violins d'Emmanuel Resche-Caserta i Augusta Mckay Lodge es va arribar a l'útima de les lliçons que Couperin va escriure per a dues sopranos en un concertant fluent i emotiu. Més que caminar, aquesta pàgina sembla que ha de comptar amb una fluïdesa natural i un ajustament perfecte de les dues veus. Martín Cartón i Redmond van mantenir un bon diàleg que reclamava més direccionalitat i un filat més preciosista. En general, van saber reportar l'esperit de la partitura que va escriure Couperin pel convent de monges de Longchamp el 1714 tot i que l'orfebreria vocal es va ressentir. Les sopranos Daneman i Petibon que van enregistrar l'obra amb Christie el 1997 continuen sent un molt bon referent a tenir present pel gran refinament, domini i emoció de les veus.

