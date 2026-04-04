"Aquella nit al Tiffany’s": la sèrie sonora que recrea l'atemptat fallit a Platja d'Aro el 1969
Ràdio Capital, La Xarxa i Ràdio 4 ficcionen el llibre «El pacificsta» de Joan Gasull i el transformen en un viatge sonor de sis capítols
L’atemptat fallit que es va perpetrar el 1969 a la discoteca Tiffany’s de Platja d’Aro es convertirà en un programa de ficció sonora de sis capítols. La coproducció a càrrec de Ràdio Capital, La Xarxa i Ràdio 4 adapta el llibre El pacifista de Joan Gasull, un home que volia volar una discoteca, i que l’autor va fer reconstruint memòries, silencis i documents oblidats.
Aquesta història es converteix ara en el viatge sonor de sis capítols Aquella nit al Tiffany’s, cadascun amb una durada de 20 a 25 minuts, que alterna passat i present per revelar les ombres d’un temps marcat per la por i els ideals trencats. La direcció de Miquel Curanta i Toni Sellas, el guió d’Adrià Pujol i el disseny sonor d’Absis Studios transformen el relat literari en una experiència sonora que compta amb un repartiment coral de 46 actors encapçalat per Pep Cruz. També hi han col·laborat alumnes i exalumnes de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà.
La sèrie se submergeix en aquell 1969 convuls per narrar l’intent d’atemptat contra la discoteca Tiffany’s de Platja d’Aro, símbol d’obertura en plena dictadura. El relat acompanya Cisco Ayats, un jove de divuit anys que, atrapat entre ideals i frustracions, decideix fer esclatar el local com a gest polític i es veu abocat a una nit de fugida, detenció, tortura i silenci. Paral·lelament, en el present, la periodista Alba Mora inicia una investigació obstinada que revela capes de culpa, contradiccions i memòries esborrades pel temps i per la por.
La presentació de la sèrie es va fer dimarts a la sala d’actes de Platja d’Aro, en què Curanta va assegurar que l’objectiu és «explicar un episodi que havia quedat en un racó fosc de la nostra història. Ens interessava la fragilitat dels ideals, la contundència de la repressió i, sobretot, la humanitat dels silencis que deixen marca».
La banda sonora compta amb cançons d’artistes com Clara Peya, Quimi Portet, Roger Mas, Adrià Puntí, Marina Rossell i Sanjosex, aquest últim amb una versió per a piano i corda, exclusiva creada per a la sèrie.
La sèrie es pot trobar a radiocapital.cat, La Xarxa+ i a RTVE Play.
