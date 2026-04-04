Tallers, exhibicions i música ompliran Salt a la 9a Trobada de Circ

La jornada dedicada a unir públic i professionals del sector tindrà lloc el pròxim dissabte

La trobada de Circ a Salt de l'any 2025. / David Aparicio/Arxiu

Redacció

Salt

Salt rebrà el pròxim dissabte una nova Trobada de Circ de les Comarques Gironines, que enguany arriba a la novena edició. El Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona (CPCG) ha programat una jornada oberta, participativa i intergeneracional que té com a objectiu apropar el circ a la ciutadania. Aquesta edició oferirà un ampli ventall d’activitats que combinen pràctica, exhibició i espais de trobada entre professionals i el públic general. Al llarg del dia, el Parc de la Massana es convertirà en un gran espai de circ amb tallers, activitats familiars, entrenament obert i propostes escèniques, culminant amb una jam de foc.

La Trobada posa l’accent en l’accés a la cultura i la creació de comunitat. Durant tota la jornada hi haurà també barra, food truck i música.

