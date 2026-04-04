El vigatà Pau Miralpeix guanya la beca de Primavera de l’Escala
Ha estat escollit pel projecte artístic «Tant el que deixa com el que guarda», que desenvoluparà en una residència a Sant Martí d’Empúries
L’artista Pau Miralpeix (Vic, 2003) ha estat escollit com a guanyador de la 28a edició de la Beca Artística de Primavera de l’Escala amb el projecte Tant el que deixa com el que guarda. L’artista, que defineix el seu projecte de dibuix com una actitud amb el gest que «activa el pensament i el cos a través de l’acció», el podrà desenvolupar en una residència de tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries. També rebrà una subvenció de 2.500 euros, i la beca s’arrodonirà amb accions amb els estudiants locals i una exposició final.
El projecte es desplegarà de manera multidisciplinària amb un procés d’experimentació manual amb el dibuix com una actitud de treball i la manera d’ocupar l’espai i posar-lo en moviment. Algunes obres tindran intervencions gràfiques en grans superfícies de paper, estructures escultòriques o acumulacions materials.
Nascut l’any 2003 a Vic, actualment viu i treballa a Barcelona. Graduat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, ha ampliat la seva formació amb una estada a l’Acadèmia de Belles Arts de Múnic. Ha exposat en diversos espais arreu del territori i combina la pràctica artística amb el treball autònom com a escultor i tècnic.
La seva pràctica parteix de l’experimentació manual i busca sempre establir un vincle directe entre el cos i els materials. El gest, la repetició i el rastre esdevenen recursos essencials per explorar la percepció, el temps i la presència física. Els seus treballs investiguen els límits entre el control i l’atzar, entre el fer i el desfer, activant una corporeïtat exposada i deliberada.
