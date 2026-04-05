Aitana parla de la seva ruptura amb Sebastián Yatra al confessionari de Rosalía
Els concerts del ‘Lux Tour’ de Rosalía estan donant molt de què parlar pels moments que està deixant l’artista en cadascuna de les poques dates que porta de gira. Aquest divendres a la nit, la catalana va celebrar el seu tercer concert a Madrid i va voler fer-ho amb una convidada molt especial en un dels moments més comentats de l’espectacle, com és el ja famós “confessionari” que precedeix ‘La Perla’.
Després de comptar en nits anteriors amb celebritats com Esty Quesada, coneguda com a Soy Una Pringada, i amb la cantant Metrika, aquesta vegada va ser Aitana Ocaña qui es va sumar a la dinàmica. I no va trigar a guanyar-se el públic amb una confessió carregada de dards sobre la seva última ruptura, que va ser especialment mediàtica, amb Sebastián Yatra.
“Va ser molt bo. Dolent no va ser. Però va arribar un punt en què no sabia què estava passant. Anava bé, enamorament fort… normal. Quan anàvem a fer un any em va dir: ‘A partir de l’any puc ser infidel’. I jo vaig dir: bé, almenys és sincer”, va relatar Aitana davant d’un públic completament entregat i que ràpidament va captar de qui parlava. Rosalía, seguint-li el joc, va reblar la intervenció amb un: “Sabia que ell mateix tenia caducitat”.
La conversa va continuar entre rialles, però també amb un cert to amarg en recordar com, de vegades, una acaba donant una segona oportunitat a algú que ja havia donat senyals ben clars. “El problema és que sense voler a vegades hi tornes a caure, ho intentes. I quan al cap d’uns mesos em va donar per tornar-ho a intentar van sortir les declaracions a la llum... i després som nosaltres”, va comentar Aitana, deixant entreveure la vergonya que li va provocar l’exposició pública d’aquella història. La resposta de Rosalía va ser taxativa: “És millor quedar-se callat i que parlem nosaltres”.
Rosalía també va aprofitar per sincerar-se sobre una experiència pròpia amb el cantant de ‘Tacones rojos’: “He de confessar que em va demanar disculpes perquè va fer una maniobra de màrqueting esmentant-me i no li ho vaig perdonar”. Aitana, còmplice, li va respondre: “Tu vas ser més intel·ligent que jo”. A això Rosalía hi va afegir, entre bromes: “Com que això es queda aquí, no passa res”.
Abans de tancar el moment, Rosalía va deixar una altra de les frases de la nit: “Si en el primer any diu que hi ha problemes, aquí no és, germana”. Un consell directe que Aitana va rebre amb un somriure, mentre la de Sant Esteve Sesrovires continuava amb un “però tu et veus molt feliç i molt guapa”, va seguir. “Ara estic bé”, va reblar Aitana, posant fi a una conversa que va connectar de ple amb el públic i que va tornar a convertir el confessionari del ‘Lux Tour’ en un dels grans atractius de la gira.
