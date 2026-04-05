Elke Daemmrich porta a Castell d'Aro la seva visió del Mediterrani
El Castell de Benedormiens acull fins el 12 d’abril una cinquantena d’obres de l’artista alemanya, que destaca pel seu ús del color
El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acull fins el 12 d’abril una exposició de l’artista alemanya Elke Daemmrich, titulada El meu Mediterrani. L’exhibició, que consta d’una selecció de 50 pintures i dibuixos de l’artista, mostra la vinculació amb aquest mar de Daemmrich, que ha realitzat part de la seva obra a la Costa Brava, territori que considera font d’inspiració. La mostra també inclou treballs vinculats a altres temes, com ara els peladors de suro, l’arquitectura del Modernisme o les tensions referents al referèndum de l’1 d’octubre del 2017.
Elke Daemmrich, nascuda a Dresden el 1964, ha desenvolupat una carrera artística marcada per l’explosió cromàtica i una forta vinculació amb la natura. L’artista aprofita la seva aposta colorista per no limitar-se a la pura representació formal, aconseguint que la seva tècnica es tradueixi en la transformació dels elements naturals sobre el paper. Sovint s’ha qualificat la seva pintura de realisme màgic portat al llenç.
La seva visió del Mediterrani, en particular, es distingeix per la vibració i l’energia que els seus colors transmeten. Cada una de les seves obres presenta una interpretació simbòlica de la natura, on les formes i els elements marins com pops, eriçons de mar i arbres emergeixen com a presències gairebé inabastables.
En la presentació de l’exposició, Víctor López Moya, historiador i crític d’art escriu que «qui visiti l’exposició al castell de Benedormiens es trobarà una pintura viva, de colors furibunds, mai tranquils, que l’artista utilitza per pintar des de la natura més amable a l’essència humana més violenta. Aquesta visió tan personal dels nostres paisatges i d’alguns aspectes que han afectat les nostres vides se’ns presenta filtrada per una mirada que té grans referents de la contemporaneïtat».
L’artista ha realitzat més de 110 exposicions individuals a tot el món i ha participat en 180 col·lectives, però en aquesta concreta deixa al descobert la seva visió més personal del Mediterrani, que combina una representació crua amb una gran càrrega emocional. Entre els llocs on s’ha pogut veure la seva obra hi ha el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí (2008) i la Societat l’Amistat, a Cadaqués, el 2020.
La mostra pot visitar-se caps de setmana i festius, de 11:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00.
