Música
Peralada consolida el cicle de Pasqua
Amb un 95% d’ocupació, la quarta edició del festival de música i dansa clàssica a l’Alt Empordà finalitza amb un Diumenge de Resurrecció dedicat a Mozart i Schubert
DdG / ACN
La Franz Schubert Filharmonia i el Cor Francesc Valls han estat els encarregats de tancar la quarta edició del cicle de Pasqua del Festival de Peralada, que ha reunit un 95% d’ocupació. Ha estat un Diumenge de Resurrecció dedicat a la música de Mozart i Schubert, que ha ressonat entre les parets de l’Església del Carme. El director artístic, Oriol Aguilà, ha destacat que la mostra consolida «una presència cada vegada més remarcable en l’arc Mediterrani». Per això des de l’organització ja miren cara el futur i s'ha anunciat que el programa de l’any que ve comptarà amb l’estrena d’una obra de la compositora barcelonina Raquel García-Tomás i la interpretació de la Passió segons Sant Joan, de Bach, a càrrec de la formació MUSIca ALcheMIca, dirigida per la seva fundadora i violinista Lina Tur Bonet.
El cap de setmana ja va començar amb força amb un Divendres Sant protagonitzat per Les Leçons de Ténèbres de François Couperin, un concert a càrrec de William Christie, a qui se li va atorgar la Medalla d’Honor del festival, i Les Arts Florissants.
I el dia d'ahir no va fer més que apujar la seva aposta amb un doble programa que va abordar la mort i la transcendència des de dues grans tradicions europees: la música sacra germànica del barroc i el repertori renaixentista hispànic, amb dues lectures estètiques i espirituals complementàries. La programació va continuar a la tarda amb Lionel Meunier i Vox Luminis, que van presentar Ein deutsches Barockrequiem, mentre que a la nit, el cor O Vos Omnes va interpretar l’Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria.
L’edició de l’any que ve comptarà amb l’estrena d’una obra de Raquel García-Tomás
Per acabar el cap de setmana i una edició d’èxit, el festival tancava avui amb un matinée que Aguilà descriu com «una experiència preciosa»; el programa ha proposat un diàleg entre dues maneres d’entendre la música sacra dins d’un mateix context cultural: l’Àustria de Mozart i la de Shubert. S'ha tractat del debut de la Franz Shubert Filharmonia que, juntament amb el Cor Francesc Valls, que és la formació resident, acompanyats per un quartet de solistes, han estat els encarregats de tancar el certamen amb una proposta marcada per la riquesa i la bellesa del repertori litúrgic. La direcció musical ha anat a càrrec de Guillermo García Calvo, mentre que Pere Lluís Biosca ha dirigit el cor.
Aguilà ha volgut destacar que «la concentració de propostes en un espai reduït representa un esperit de festival genuí», amb formats i gèneres variats. En aquest sentit, apunta que un dels objectius és consolidar la matinal de Diumenge de Pasqua, que és el segon any que s’organitzava.
