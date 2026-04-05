Música
El tret de sortida del Festival Ítaca porta unes 3.500 persones a l’Escala
S’aproxima l’estiu i això significa que les platges estan a punt de tornar-se a omplir, però no només per banyar-s’hi, el Festival Ítaca té una altra proposta: música, ball i festa. D’aquesta manera, ahir, la 14a edició d’aquesta consolidada celebració arribava a l’Escala i s’asseia a la platja de Riells per a acollir prop de 3.500 persones. La vetllada va sonar al ritme urbà de Mama Dousha, el grup Malifeta i, per rematar la nit, la sessió de Dj. Trapella.
Per començar el festival va pujar sobre l’escenari un dels caps de cartell d’enguany, Mama Dousha. L’artista barceloní, que va dur Rikití a superar rècords, va oferir el primer concert de l’any a comarques gironines des que va publicar el seu darrer disc Tothom té raó. Combinant cançó d’autor i electrònica, el cantant porta una nova proposta al públic, aquesta vegada amb un so més madur i unes lletres més personals.
Seguidament, directament des de València, va arribar per la inauguració de l’Ítaca Malifeta, un grup impulsat per Arnau de Zoo i Mireia de Pupil·les. Es tractava d’un altre dels plats forts de l’edició i la presentació en exclusiva d’un nou àlbum a la demarcació gironina. Així, les deu cançons que formen Brega van sonar més combatives que mai pels altaveus, mentre es recuperaven d’altres temes com Lambo.
La nit no podia acabar sense un toc final; la cirereta al pastís que suposen les sessions de Dj Trapella. D’entre hits, electrònica i clàssics que es barrejaven en remix amb dels temes més nous i comercials, ahir la sorra de la platja de Riells va quedar ben batuda.
El Festival ja ha engegat motors i fins al 5 de juliol, a la platja de Port bo de Calella de Palafrugell, el públic podrà gaudir de desenes, com el de Love of Lesbian, La M.O.D.A., La Ludwig Band, 31 FAM, Cupido, Sidonie, Carlos Ares, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, Ven’nus, The Molotovs i Hoonine, d’entre altres.
La següent data a tenir present serà el 8 de maig amb el retorn del festival a la ciutat de Girona, al Palau de Fires, per acollir l’únic concert de Catalunya de Morad, que fa ja dos anys que no trepitja escenaris catalans, i pel qual ja s’han venut el 80% de les entrades.
