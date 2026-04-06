El castell de Bufalaranya, una peça clau del patrimoni medieval de Roses en estat de ruïna
La fortalesa està documentada des del segle X i les investigacions la relacionen amb el castell de Pinna Nigra, esmentat en la documentació vinculada a Sant Pere de Rodes.
Santi Coll
El castell de Bufalaranya, situat en un turó al sector de Can Berta i dominant la badia de Roses i la plana de l’Alt Empordà, és una de les peces patrimonials més significatives del municipi per entendre l’organització defensiva del territori en època medieval. La seva posició estratègica i la conservació de diversos elements constructius el converteixen en un jaciment especialment rellevant dins del patrimoni històric de Roses.
La fortalesa està documentada des del segle X i les investigacions la relacionen amb el castell de Pinna Nigra, esmentat en la documentació vinculada a Sant Pere de Rodes. Tot i que durant anys es va considerar una construcció bàsicament altmedieval, els estudis arqueològics posteriors han ampliat la seva seqüència d’ocupació i apunten que el castell va tenir vida més enllà dels primers segles medievals.
Una situació millorable
Pel que fa al seu estat de conservació, Bufalaranya es troba actualment en ruïna, encara que manté elements de gran interès. És visible des de la carretera que uneix Roses i Cadaqués, amb una accessibilitat relativa.
Arquitectònicament, Bufalaranya és especialment rellevant perquè conserva elements molt singulars. Entre aquests destaca la torre principal o torre de l’homenatge, així com diversos trams de muralla i el conegut aparell d’opus spicatum o disposició de les lloses "en espiga", una tècnica constructiva molt visible al conjunt i que s’ha convertit en un dels seus trets més identificatius. Precisament aquest valor constructiu i patrimonial ha fet que el castell sigui una referència en les activitats de divulgació històrica impulsades des de Roses.
Al llarg dels anys s’hi han fet prospeccions i excavacions arqueològiques que han permès descobrir sobretot estructures del recinte, com l’esmentada part de la torre de l’homenatge, murs, accessos i diferents espais interiors. Aquestes intervencions han estat clau per redefinir la cronologia del castell i confirmar que la seva ocupació es va prolongar durant diversos segles. El castell forma part de la llarga història del cap de Creus.
