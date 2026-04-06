MÚSICA - CRÍTICA
Matinal de Pasqua a Peralada: Misses de Mozart i Schubert
La Franz Schubert Filharmonia acompanya el Cor Francesc Valls en la cloenda del certamen d'enguany
Misses de Mozart i Schubert - Festival de Peralada
Direcció: Guillermo García Calvo.
Interpretació: Franz Schubert Filharmonia i Cor Francesc Valls. Y. Han, M. Rahal, F. Manu i M. Fuentes, solistes vocals.
Església del Carme.
El Festival de Peralada, que enguany celebra el seu 40è aniversari, ha tancat l’edició de Pasqua amb la Missa brevis de Mozart (KV 49) i la Missa en Sol Major (D. 167) de Franz Schubert, que ha protagonitzat el Cor Francesc Valls, acompanyat per la Franz Schubert Filharmonia.
El Cor Francesc Valls ha debutat al Festival de Peralada de la mà del seu director titular, Pere Lluís Biosca, demostrant un bon domini de la música. Van atacar la Missa brevis de Mozart amb obertura i dosificant molt bé les seves forces. La lleugeresa de la pàgina va tenir un molt bon ressò en els membres del cor, que van reblar el clau pel que fa a la idiomàtica del text, en què és una obra que no reserva grans sorpreses però que conté un bon ofici compositiu per acomplir la seva missió litúrgica.
La missa de Schubert, amb una altra envergadura musical, va reclamar uns perfils ben diferents dels de Mozart. És una obra amb un cert component majestàtic i exuberant. El cor, en aquest cas, va exhibir una bona columna de veus robustes i ben musculades que van aportar l’esplendor desitjat per a aquesta partitura. Coherents en l’estil i dominant totes les parts, van portar a bon port aquesta missa que demana vigor interpretatiu. Els volums necessaris van estar al lloc sense ultrapassar en cap cas el que reclama l’obra. Tot i que la formació no acaba d’exhibir un empastament perfecte de les veus, les seves evolucions van convèncer, demostrant que havien preparat a consciència aquest concert. Les veus de soprano van estar especialment compactes i amb una molt bona línia de cant.
Per a l’ocasió, el festival va convidar com a solistes els guanyadors del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas. Yewon Han va tenir l’oportunitat de mostrar una veu de timbre molt interessant, que es va adaptar perfectament al sentit de la música, tot i que potser hauria pogut optar per una línia més operística sense passar la frontera. La veu heroica del tenor Felipe Manu també va tenir el seu moment, encara que breu per les exigències del text musical. El que va enlluernar és el timbre admirable del baix Manuel Fuentes, que va omplir d’una bellíssima sonoritat la nau de l’església del Carme amb un feix de veu de gran amplitud i profunditat.
Tots ells van estar molt ben conduïts pel gran mestre García Calvo, que acumula grans èxits i una agenda carregada de compromisos importants. Amb la Franz Schubert Filharmonia van demostrar solvència i rigor en un concert que comptava amb la destacada violinista Maria Florea com a concertino. Una molt bona cloenda per a aquesta edició.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril