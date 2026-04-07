La coreògrafa Dorothée Munyaneza porta l'arbre sanador de Ruanda a Girona
L'artista africana presenta al Municipal «Umuko», un espectacle amb poetes, ballarins i músics del seu país
La cantant i coreògrafa ruandesa Dorothée Munyaneza presenta aquest divendres al Teatre Municipal de Girona un espectacle inspirat en l’umuko, un arbre de flors vermelles, sanador i ancestral, que modela i defineix el paisatge del país africà.
La guanyadora del Premi Europeu de Dansa Salavisa del 2024 va fugir de Ruanda després del genocidi dels tutsis l’any 1994. Es va formar entre Londres i París i ara està establerta a Marsella, des d’on dirigeix la companyia Kadidi i planteja una proposta multidisciplinària que combina música, cant, text i moviment, que ha portat a escenaris com el Théâtre de la Ville de París, d’on va ser artista associada. Actualment està vinculada al Théâtre National de Chaillot, a la Maison de la Danse i a la Biennale de la Danse de Lió.
A Umuko, treballa amb cinc joves artistes de l’escena ruandesa nascuts després del genocidi, per reflexionar sobre la memòria i les possibilitats del futur. Munyaneza convida poetes, ballarins i músics a trobar-se sota l’umuko per abordar, a través del cos i la música, els vincles entre allò que es conserva, allò que resisteix l’oblit i allò que ha de venir.
