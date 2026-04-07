El festival EntreVeus torna el 17 d'abril a Vilabertran

La cita dedicada a la narració oral celebrarà la seva tercera edició en diversos espais de Catalunya, incloent la Canònica de Santa Maria

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran, en una imatge d'arxiu. / Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Alba Carmona

Vilabertran

EntreVeus, el festival dedicat a la narració oral, tornarà el 17 d’abril a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. El certamen impulsat pel Departament de Cultura, mitjançant l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), arriba a la tercera edició amb quatre espectacles del 16 al 19 d’abril, en el marc del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics. Els altres escenaris seran el Palau Moja de Barcelona, el Reial Monestir de Santes Creus i l’església de Sant Joan de Boí.

Sota la direcció artística de Patrícia McGill Ferrari, l’edició del 2026 proposa «fer festa grossa» amb una programació que vincula la narració oral amb la música i la dansa, així com la memòria, el relat col·lectiu i el patrimoni. Tots els espectacles seran en català i comptaran amb interpretació en Llengua de Signes Catalana. Són gratuïts, però cal reserva prèvia.

En el cas de Vilabertran, divendres 17 a les 6 de la tarda, Santa Maria acollirà De lladres i flors. Les narracions de Roser Ros i Yoshi Hioki, acompanyats pel violoncel d’Anna Ros, presentaran dues històries poc convencionals on els protagonistes no es podran sostreure de les conseqüències dels seus actes.

