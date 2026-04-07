Ginestà, Quartet Mèlt i Sau seran al festival Musicant de Campllong
L'edició 23a del festival de música d'arrel catalana se celebrarà del 25 al 29 de juny al municipi i també portarà l'artista valenciana Titana i Trio Conxita Badia
La 23a edició del festival Musicant de Campllong tindrà lloc del 25 al 29 de juny amb propostes com Ginestà, el Quartet Mèlt amb la cobla La Principal del Llobregat i el retorn de la mítica banda Sau. Completen el cartell l'artista valenciana Titana i el Trio Conxita Badia, que commemora el 50è aniversari de la mort de la soprano. La presentació del festival es va fer el passat 21 de març amb un concert a càrrec de Julien Leone i Màxim Cayuela, que van interpretar L'estaca de Lluís Llach.
El municipi gironí ha programat durant cinc dies un concert diari que encetarà el Quartet Mèlt i La Llobregat a la plaça Catalunya, principal escenari de tots els concerts. Ambdues formacions han encetat plegats un nou projecte que pretén mostrar la diversitat de la música de cobla amb les veus d'un quartet vocal mixt. El repertori inclourà obres pròpies i arranjaments de Jordi Molina.
L'endemà serà el torn de Ginestà, el duet de pop format pels germans Serrasolsas i que portaran a Campllong les noves cançons del nou àlbum que publicaran aquest 2026 després de l'èxit del premiat Vida Meva el 2024.
Sau prendrà el relleu el 27 de juny fent parada dins la seva gira de retorn Un concert de pel·lícula que inclou una experiència audiovisual immersiva que combina imatges inèdites de la banda amb grans èxits.
El penúltim concert es titula Llum i anirà a càrrec de la cantautora valenciana Noelia Llorens, coneguda artísticament com Titana i que representa la tradició vocal del cant valencià a través de fandangos, cançons de bressol, boleros o jotes.
El tancament del festival es farà a l'església i anirà a càrrec d'Ulrike Haller (soprano), Pau Casan (piano) i Eulàlia Domènech (rapsoda), integrants del Trio Conxita Badia i que portaran obres de Casals, Toldrà, Pahissa i Monpou, entre altres.
El festival ofereix un pack per adquirir les entrades dels cinc concerts a un preu reduït. Les entrades ja estan a la venda.
