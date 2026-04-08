«La familia és com el passat, no te la treus del damunt»
"No crec que l’amor sigui un invent, jo diria més aviat que és una construcció"
El madrileny José Ovejero va ser un dels autors destacats en el Festival MOT 2026 (Girona i Olot), que va estar enfocat a El viatge en la literatura. Ovejero ha viscut quasi sempre fora d’Espanya, principalment a Alemanya i a Bèlgica, i ha escrit poesia, assaig, llibres de viatges, contes i novel·les. Va intervenir en la jornada inaugural a Olot, amb la xerrada El viatge que és torça.
Ha vingut a parlar en un festival sobre viatges en la literatura, justament quan puja la gasolina i viatjar es fa més difícil.
La veritat és que no és un bon moment per a viatjar. Però bé, el que té de negatiu que pugi la gasolina potser és bo per al medi ambient, no? Viatgem menys, eliminem viatges inútils i centrem-nos més en el necessari.
No serà que en Trump és un defensor del medi ambient i organitza aquestes guerres, perquè la gent no agafi tant el cotxe?
No crec que en Trump sigui un defensor de res. Si de cas és algú que intenta destruir-ho tot.
Es pot fugir del passat?
No. No ho he dit gaire convençut, com veu (riu).
M’ho ha semblat.
No es pot del tot, perquè el passat deixa una herència. El problema és que no és una herència com en dret de successions, que tu pots rebutjar-la. Si reps una herència i hi ha molts deutes, dius que no la vols. El passat has d’acceptar-lo. Pots lluitar-hi en contra, pots oposar-t’hi, però t’acompanya.
En canvi, de l’Espanya buidada sí que en fuig la gent, sembla que s’està quedant cada vegada més buida.
Crec que hi ha un moviment, encara minoritari, de retorn a aquesta suposada Espanya buidada. Que mai ha estat buida del tot, per descomptat. El que passa és que jo he viscut durant cinc anys en un poble d’aquesta Espanya buidada, un poble d’Àvila, deu habitants a l’hivern, com a molt. I clar, jo veig que hi puc viure perquè no tinc fills i no haig d’anar cada dia a treballar. Però les infraestructures són tan limitades que és lògic que la gent decideixi buscar llocs més hospitalaris.
Parlant de família i tornant als viatges: la família és bona o mala companyia, en el viatge de la vida?
La família és com el passat, no te la treus del damunt (riu).
Bé hi ha gent que l’abandona.
El que passa és que la família va amb tu d’alguna forma. Vull dir que això que ens ha acompanyat durant els primers anys de vida, que ens ha format, que ens ha donat i que també ens ha llevat, perquè la família també és un lloc en el qual se’t limita, t’ho enduus sempre de viatge, vagis on vagis, per molt lluny que vulguis marxar.
Ja, però encara no m’ha dit si és bona o mala companyia de viatge vital.
Això depèn de les famílies. Hi ha famílies que són una maledicció i n’hi ha que són hospitalàries per a la resta de la teva vida. Llavors, depèn de quina família t’hagi tocat i de com hagis sabut bregar tu amb el que t’ha tocat, pots endur-te-la de viatge o la deixes a casa.
Què ens connecta amb el passat?
Hi ha alguna cosa que ens connecta amb el passat, el que passa és que aquesta cosa és invisible. Alguna cosa que va haver-hi allà que encara hi és, un ressò que a vegades no percebem, petjades que a vegades no veiem però que són aquí... Sovint estem connectats amb el passat sense adonar-nos-en, tret que parem esment. I a vegades, per desgràcia, el que ens uneix al passat no són només els afectes, sinó també una memòria de violències.
En el món hi ha sempre anades i vingudes, i processos que semblaven absolutament inevitables no ho són... si els evitem nosaltres.
Hi ha més violència als pobles que a les ciutats?
No crec que hi hagi més violència als pobles que a les ciutats. Però és veritat que allà es manté durant més temps la memòria d’aquesta violència. Els pobles són, per definició, més petits que les ciutats, sovint llocs en els quals gairebé tothom es coneix. És com en la pel·lícula Sé lo que hicistéis el último verano, sé el que vas fer, sé el que va fer la teva família, sé el que van fer els avantpassats de la teva família. Llavors es manté aquesta memòria i, per tant, aquesta presència.
Sé fins i tot el que penses fer, gairebé.
Exactament.
Ja ha descobert a qui devem La invención del amor?
No, encara no. Tampoc crec que l’amor sigui un invent, jo diria més aviat que és una construcció. Una construcció que fem cada vegada que ens enamorem. Cada vegada que tenim una nova relació intentem construir això que no sabem definir però que ha de sostenir-nos, com a parella, com a trio (riu), com el que vulguis, però que ja estava inventat i, això no obstant, hem de reconstruir-ho una vegada i una altra d’una manera diferent.
L’amor no està una mica desprestigiat amb la immediatesa de les xarxes socials?
No, l’amor és com l’energia, que es transforma però no desapareix (riu). Continua aquí adoptant altres formes, altres manifestacions. És veritat que les xarxes poden fer l’efecte que han generat una mena de distància en la qual és impossible enamorar-se, però no és cert. Conec gent que es passa la vida en les xarxes i, així i tot, la majoria tenen en algun moment una relació amorosa.
Parlant de viatjar: cap a on viatja el món?
Buf, si ho sabés jo. Ara mateix sembla que cap al mal. El que passa és que en el món hi ha sempre anades i vingudes, i processos que semblaven absolutament inevitables no ho són... si els evitem nosaltres.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï