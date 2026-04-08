El FemJAZZ programa un concert únic a Catalunya de música d'avantguarda
El festival d'Emergències Musicals avança les dates de la 32a edició, que se celebrarà del 7 al 10 de maig amb el recital de percussió i guitarra "LAvish Joy" com a plat fort
El FEMJazz tindrà en la programació d'aquest any un concert d'avantguarda i de música improvisada com a plat fort de la seva 32a edició. Ho ha avançat el Taller de Música de Banyoles amb un anunci d'un canvi de dates: es farà del 7 al 10 de maig per lluitar contra la calor. El concert destacat d'aquest festival d'emergències musicals caracteritzat per potenciar els joves intèrprets i compositors catalans serà Lavish Joy, un espectacle de sonoritats arriscades a càrrec de la parella artística estatunidenca Robyn Schulkowsky (percussió) i Joey Baron (bateria), que s'han unit amb el guitarrista japonès d'avantguarda Ôtomo Yoshihide. El recital tindrà lloc el 8 de maig a les 20 h a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles i serà l'única data a Catalunya i l'Estat de la gira, que passarà per diversos països europeus. Les entrades ja es poden adquirir al web de Cultura Banyoles.
La parella artística formada per Schulkowsky i Baron és un dels noms essencials dins el món del jazz d'avantguarda de percussió i de la música contemporània. La seva música ha arribat a escenaris del continent Americà, Europa i Xina. Pel que fa a Yoshihide, ha compost la banda sonora de nombroses pel·lícules japoneses i xineses, i dins la seva àmplia discografia ha gravat àlbums amb referents com el saxofonista britànic Evan Parker. La gira Lavish Joy que portaran a Banyoles va arrencar el 2024 passant per Alemanya i Japó arribarà aquest any a països com Àustria, Itàlia, Polònia i Hongria.
El primer avançament de la programació també inclou una posta per donar més protagonisme a les big bands de l'Escola Municipal de Música de Banyoles, que ja solen formar part del cartell en cada edició. D'aquesta manera, durant els quatre dies de festival hi haurà presència de les cinc bandes del centre, que inclouen representació de totes les edats.
