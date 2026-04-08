L'empordanès Pau Cusí guanya el Roc Boronat per «Les entranyes»
El jurat del premi ha valorat que la novel·la és una proposta literària «d'alt risc estètic i moral» sobre la culpa no resolta
L’escriptor empordanès Pau Cusí (Roses, 1995) s’ha endut el 28è Premi Roc Boronat amb la novel·la Les entranyes. El també periodista i guionista s’ha emportat el guardó de l'ONCE Catalunya, dotat amb 6.000 euros, per un relat sobre la culpa no resolta i com aquesta es transforma en obsessió i desig que publicarà el segell Univers el 8 de setembre.
L’autor, que actualment és coordinador de guió al concurs Atrapa'm si pots, de TV3, va debutar en la narrativa ara fa dos anys amb La garota entre les dents, sis contes que unien sang, amor i turisme en una Costa Brava no especialment amable. Ara s’estrena com a novel·lista a partir de la història d’un noi que reconstrueix els fragments més foscos d’una vida marcada per la tragèdia: la mort de l’Ona, la noia amb qui començava a descobrir el desig. Tot i que el món ho va acceptar com un accident fortuït, ell conviu amb la certesa íntima de la seva culpa en aquesta novel·la ambientada, de nou, al litoral de l'Alt Empordà.
D'entre les setanta obres presentades, el jurat ha triat Les entranyes per ser una proposta literària «d’alt risc estètic i moral» que assumeix, sense concessions, la incomoditat com a forma de coneixement. «L’autor busca confrontar el lector amb els límits de la responsabilitat, del desig i del relat mateix. En un panorama literari sovint dominat per narratives de superació o de redempció, aquesta aposta per la culpa irresolta i el paper de la responsabilitat personal quan no hi ha expiació resulta especialment significativa i valenta», ha detallat el jurat del premi literari, que s’entrega aquest dimecres a Barcelona.
Homenatge a El Hachmi
Durant la gala també s’homenatjarà l’escriptora Najat El Hachmi amb el lliurament d’un exemplar en braille del seu llibre La filla estrangera i un altre en audiollibre de La caçadora de cossos, dos obsequis amb què l’ONCE a Catalunya pretén agrair-li «els bons moments literaris que ha fet passar al col·lectiu de persones cegues».
Pel que fa a la categoria de prosa per a persones cegues, dotada amb 900 euros i destinada només a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu, s’ha reconegut Santi Moese Ruiz per un relat de ciència-ficció intimista que destaca per l’ús del punt de vista no humà i la reflexió sobre l’obsolescència, la dependència tecnològica i la consciència artificial.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona